Concha Velasco ha celebrado su 81 cumpleaños en el teatro, con su público y dándose cuenta de que ha sido muy feliz, aunque no haya sido capaz de entenderlo en su momento. Vea el vídeo para desvelar su bonita reflexión sobre la vida y qué le pide a este nuevo año

No hay mayor orgullo para una artista de la talla de Concha Velasco que seguir cumpliendo años sobre los escenarios. Esta vez, en su 81 cumpleaños, la veterana actriz ha soplado las velas de su tarta de cumpleaños desde las tablas del teatro Reina Victoria de Madrid, donde protagoniza ‘La habitación de María’, su último gran éxito bajo la batuta de su hijo, Manuel Velasco. Un momento cargado de emoción en el que Concha Velasco ha querido pedir un deseo: seguir disfrutando de sus sueños, del trabajo y de su familia, aún unos años más y es que ella se niega a bajarse de los escenarios, aunque esta decisión sabe que está cerca y su propia familia ya se lo demanda para que pueda, por fin, descansar tras una frenética carrera.

Vídeo: Europa Press

Concha Velasco se ha vuelto a entregar a su público y esa forma de echarlo todo sobre las tablas tiene su recompensa y es que sus seguidores son fieles y agradecidos. Tanto, que la actriz se ha percatado de un detalle muy importante y que le ayudará a comprender mejor su propia vida y es que, tal y como ha declarado: “Esta mañana, cuando me he levantado, y he visto fotos he dicho que he sido muy feliz y no me he dado cuenta”.

El saber que tiempos pasados fueron mejores y darle su merecido lugar en su propia historia le ha hecho entender que la vida le ha sonreído más de lo que ella misma creía y ha tenido la oportunidad de tener una vida feliz y plena, aunque haya tenido que afrontar también disgustos y contratiempos. Pese a ello, el balance es positivo y ahora tan solo tiene mucho por lo que dar las gracias y así lo hace. Vea el vídeo: