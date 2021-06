Un abogado de Legalitas nos detalla qué requisitos debe cumplir Rocío Carrasco si quiere reabrir el caso de violencia de género contra Antonio David Flores.

«Esperanza tengo toda la del mundo. Espero que haya posibilidades de que se reabra el caso», dice Rocío Carrasco cuando se le pregunta si tratará de abrir de nuevo su caso de violencia de género contra Antonio David Flores. Este fue archivado en el año 2018, lo que le deja la puerta abierta a Rociito hasta 2023 para acudir a los tribunales. Y es que, según nos explican fuentes jurídicas de Legalitas, «el tiempo de prescripción de los malos tratos es de cinco años». Eso sí, no es nada fácil que se acceda a ello, ya que necesita pruebas de peso para que vean indicios de que sí ha existido un delito de violencia de género. En cualquier momento hasta dentro de dos años, fecha límite, la hija de Rocío Jurado podría activar este procedimiento legal contra su ex.

Esta batalla será muy complicada, según desvela un abogado a esta revista. Rocío Carrasco y su equipo deben presentar pruebas y testimonios nuevos, no los que en su día presentaron, pues si no sería una «cosa ya juzgada». Deben ser suficientemente contundentes para que todo siga adelante, lo cual extraña a algunos expertos, al entender que «ya se puso toda la carne en el asador en su día». A quien le llama también mucho la atención esta posibilidad es al abogado de Antonio David, quien insiste en que su cliente ya fue investigado durante tres años. «Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas», dice Iván Hernández.

Mientras este tsunami irrumpe en la vida de Antonio David y el malagueño vuelve a estar contra las cuerdas, no puede evitar ser preguntado por la posibilidad de ir a prisión. El ex guardia civil prefiere mantenerse en silencio y en las últimas semanas se ha negado a dar declaraciones al respecto. Tras confirmarse que habrá segunda temporada de la docuserie y que Rocío Carrasco volverá a acaparar muchas horas de televisión a la vuelta de verano, su círculo permanece hermético. Ni Rocío Flores ni tampoco su padre quieren entrar en guerras, al menos por el momento. Conscientes del debate que se ha generado en torno a este asunto, ambos han consultado con sus abogados. Antonio David para iniciar un proceso legal contra su ex y Rocío y su hermano David para proteger su futuro después del documental. Ambos se pusieron en manos de una Notaría, según pudo saber SEMANA en exclusiva, para que velaran por su futuro más próximo tras un vendaval que jamás hubieran imaginado.

Cabe recordar que antes de que se estrenara el documental de Rocío Carrasco, Rocío Flores se mostró en shock al conocer el paso que había decidido dar su madre. Semana tras semana la historia ha ido dando giros y actualmente madre e hija están en puntos completamente diferentes.