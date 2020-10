Hablamos con una abogada de Legalitas para conocer a qué situación se enfrenta exactamente Patricia Conde tras aparecer varias veces en la lista de morosos.

Patricia Conde cumple este lunes 5 de octubre 41 años, sin embargo, no lo hace en su mejor momento. Ni mucho menos. Hace tan solo unos días la lista de morosos de 2020 vio la luz y en ella se descubrió que la presentadora formaba parte de esta por cuarto año consecutivo, pues debe más de un millón de euros a la Agencia Tributaria. Su nombre figura entre 3.930 deudores entre los que hay numerosos famosos entre los que destacan la vallisoletana u otros rostros conocidos como la actriz, Paz Vega o el jugador de fútbol, Neymar. Por su parte, la deuda de Patricia asciende a 1,880.000 euros, 50.000 más que el pasado año. Pero ¿Cómo de ardua apunta la situación económica de Patricia?, ¿Cuánto pueden llegar a embargarle de su nómina?, ¿Cuánto puede crecer esta deuda? y, sobre todo, ¿Siempre estará a su espalda? Para responder a todas estas cuestiones desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con Nuria Diez, abogada de Legalitas, quien nos ha ofrecido datos muy sorprendentes y desconocidos para muchos.

El origen de la misma fue descubierto por ella misma. «La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte», dijo Patricia Conde en 2017. Solo un año después, en 2018, fue multada con más de 58.000 euros por haberse deducido de forma irregular el IVA de gastos personales y destinados a la reforma de su piso en La Moraleja. Conde, según la Agencia Tributaria se había deducido el impuesto sobre el valor añadido a muebles, tratamientos de belleza, ropa interior o peluquería. Entonces, recurrió la multa y alegó que las reformas en la vivienda tenían como objetivo adaptarla para establecer su sede social para su actividad de representación de artistas. Lo que no esperaba es que el testimonio de su portero desmontaría su versión, ya que dijo que Patricia lo utilizaba como domicilio. Dos años más tarde, Patricia Conde sigue estando en el punto de mira hasta tal punto que su endeudamiento sigue creciendo sin cesar.

Los retrasos en los pagos han provocado que su deuda aumente año tras año, ya sea por sanciones o intereses. «En el momento que tú tienes una deuda independientemente del monto total de la deuda, si no se paga se generan recargos e intereses de demora. En una de este calibre se disparan a medida que no se abona…Aumenta en un 3,75 el interés anual y esto lo establece la Ley de Presupuestos. El importe total de la deuda por 3,75, dividido en 365 días y por el número de días que he dejado de pagar la deuda…Esto va creciendo», asegura la letrada. El caso de Patricia Conde no es aislado, hay muchos anónimos y famosos en su misma situación, no obstante, la cantidad que la presentadora debe a Hacienda es muy alta. «Si la recurres y no pagas entra en Vía Ejecutiva y vienen los recargos, sanciones e intereses de demora. Se forma una bola y llegan cantidades muy difícil de asumir», continúa la experta de Legalitas.

A no ser que Patricia pague o llegue a un acuerdo con Hacienda, siempre tendrá a la sombra esta millonaria deuda que ha provocado que desde hace varios años aparezca en la lista de morosos. «La deuda puede durar toda la vida. Si no pagas te rastrean tus bienes, cuentas, salarios…y si tienen que embargar te embargan y si no la deuda sigue ahí pendiente de cobro. La va a perseguir si no asume el pago, Hacienda no le va a perdonar esa deuda, salvo que salga una normativa que así lo disponga, no sería lo normal», comenta la abogada a este medio. Precisamente para intentar cobrarla, uno de los procesos a los que se recurre es al embargo de la nómina si se está trabajando, algo que sí sucede con Patricia Conde, quien desempeña labores de presentadora en el canal Movistar+, donde conduce ‘Dar cera, pulir #0’. Aunque se desconoce el sueldo que percibe mensualmente, Hacienda embarga en función de lo que cobras, un relevante detalle que ha analizado también Nuria Diez.

«Da igual que seas o no madre. Esto lo regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 607, es el que determina el protocolo y los bienes de una persona. En principio, no se puede embargar el salario mínimo interprofesional…No hay posibilidad. Por encima de esa cantidad, va por porcentajes. Imaginemos que la persona embargada gana 6.000 euros…los primeros se dividen entre 950, el salario mínimo interprofesional y eso no se pueden embargar, los siguientes 950 te quitan un 30 %, los siguientes 950 el 50 %, los siguientes el 60 % y los siguientes 950 el 75 %. Automáticamente eso se te embarga. De ahí pagas también intereses…Seguramente lo tenga embargado», explica la letrada. «El futuro no es halagüeño. O pagas tu deuda o siempre vas a tener la espada de Damocles«, insiste la experta de Legalitas.

Todavía es una incógnita cómo celebrará Patricia Conde su cumpleaños, quizás lo comparta con su más de medio millón de seguidores de Instagram. Y, aunque es cierto que la vida no le sonríe en el plano económico, a pesar de intentar batallar con Hacienda desde hace varios años, sí triunfa en el ámbito profesional y en el personal.