Hace unos días, la colaboradora anunciaba su decisión de abandonar ‘Sálvame’, aunque en el último momento optó por tomarse un tiempo para pensar. ¿A qué dedica ahora el tiempo libre? Te lo contamos.

Hace apenas 12 días, Anabel Pantoja estuvo a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: dejar su trabajo como colaboradora en ‘Sálvame’. Una marcha que no llegó a producirse porque David Valldeperas, director del programa, la animó a no leer su carta de renuncia y despedida y tomarse unos días de reflexión antes de dar el paso definitivo. Te contamos lo que está haciendo la sobrina de Isabel Pantoja en este periodo de impasse en el que debe sopesar si continuar o no con su labor delante de las cámaras.

No han pasado dos semanas desde que la prima de Kiko Rivera y Chabelita compartiese con la audiencia de Mediaset su intención de tirar la toalla como estrella de la tele para dedicarse en cuerpo y alma a su prometido, Omar Sánchez, y a las «otras cosas» a las que se dedica. «Prefiero tener menos dinero, pero estar con una cerveza, siendo más pobre y sin fama. Llega un momento que te planteas: ¿Tu felicidad cuál es: ganar mucho dinero y tener mucha fama o vivir tu vida en paz? Tengo 34 años, soy muy joven, Quiero ser madre… Me frena el trabajo… Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo», decía.

El imparable día a día de Anabel Pantoja en Gran Canaria

Pues bien, ya sabemos a qué dedica su tiempo libre en este importante periodo de reflexión que bien podría hacerla reafirmarse en su decisión de irse de ‘Sálvame’ o, quizás, la animaría a volver a trabajar cada semana en el programa de mayor éxito de la pequeña pantalla. Y, lejos de lo que pueda parecer, no se está dedicando al 100% a la vida comtemplativa. ¡En absoluto! En sus jornadas diarias no faltan quehaceres: desde «comidas de trabajo» en Gran Canaria, donde vive, a explotar al máximo su faceta como ‘influencer’. Porque en los últimos días ha promocionado de todo: restaurantes, joyas, cremitas para la cara y hasta una firma de bolsos.

La andaluza ha tenido también para el ocio, claro está. De sus ratos para el esparcimiento destacan sus divertidos vídeos de Tik Tok junto a su chico, sus paseos en barco acompañada de amigos o sus visitas a la playa de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde ha disfrutado de un chapuzón gracias a las excelentes temperaturas. Hasta ha tenido tiempo de visitar un centro de estética para perfilar sus cejas con la depilación con hilo. Eso sí, no ha dejado del todo el trabajo, porque también ha tenido tiempo de ver ‘Sálvame’ desde su casa.

«Soy feliz con muy poco»

No cabe duda de que la agenda de Anabel está más que apretada. En esta etapa alejada de ‘Sálvame’ está más activa que nunca. ¡No para! Hace unos días decía que es «feliz con muy poco, con mi casita y con mis negocios». Y que su labor como colaboradora no la hacía sentirse «completamente feliz» porque verse expuesta constantemente «me anula». Parece que las cosas han cambiado de manera radical. Porque en estos días de descanso y desconexión parece más contenta que nunca. ¿Decidirá entonces, aferrarse a esta nueva vida fuera del foco mediático? Dentro de poco lo descubriremos…