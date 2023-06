Kiko Hernández está viviendo unas semanas de muchas emociones. Eso sí, hasta este pasado jueves, en un dicreto segundo plano, ya que era el momento que elegía para hacer pública la noticia. Y es que el colaborador de televisión se va a casar este fin de semana con Fran Antón. La pareja ya ha celebrado la despedida de solteros. "Me lo ha dicho un amigo de la familia", explica una fuente a 'Sálvame'. Esta ha sido una noticia bomba que Kiko ha tratado de mantener en secreto. ¡Hasta ahora!

A pesar de que es una de las noticias más sorprendentes que ha dado el programa sobre uno de sus colaboradores, Kiko Hernández ha mostrado total naturalidad a través de su perfil de Instagram. Su primera reacción ha sido de actuar como el que no quiere la cosa, como que la noticia de su boda no va con él. De hecho, ha mostrado algunos de los planes que ha hecho durante la tarde este jueves.

Kiko Hernández ha disfrutado de una tarta de chocolate

A pesar de que era un día gris y lluvioso en Madrid, Kiko Hernández ha querido disfrutar de un ratito de lo más goloso. Para ello se ha trasladado al centro de la capital para visitar una chocolatería muy famosa. Aunque ya ha visitado la Feria del Libro de Madrid, este podría haber sido un plan alternativo tras volver a ver los puestos llenos de libros. La lluvia le podría haber llevado a buscar un plan alternativo y no hay mejor opción que ir a tomarse un dulce para evitar mojarse.

Pero no ha sido el único plan divertido que ha hecho Kiko tras darse a conocer su noticia bomba. Y es que el colaborador de televisión ha demostrado en más de una ocasión que es un gran aficionado al teatro. No solo ha protagonizado alguna obra, también le gusta ver algunas funciones. Este jueves no ha querido perderse 'Waterloo': "Disfrutando por segundo día como un enano", ha escrito con una foto de él mismo frente al escenario.

Después se ha ido a ver una obra de teatro

En plena recta final de 'Sálvame', que llega a su fin el próximo 23 de junio, el programa ha anunciado una de las noticias "bombas" de sus 14 años de emisión. Uno de sus colaboradores estrella, Kiko Hernández, se casa con Fran Antón. Un testigo ha revelado al programa que Kiko y su pareja contraerán matrimonio dentro de apenas tres días. Ha sido el secreto mejor guardado del colaborador, que no ha contado nada sobre sus planes. La ceremonia tendrá lugar el fin de semana, aunque la hora exacta y el lugar siguen siendo una incógnita. Se barajan dos posibilidades: Madrid, donde reside Kiko junto a sus dos hijas, o Melilla, tierra natal de Fran, al que, por cierto, Kiko conoció cuando protagonizaba, bajo sus órdenes -él es director artístico- la obra teatral 'Destinos'.

Respecto a la lista de invitados, podría decirse que esta va a ser muy reducida. Y es que Kiko Hernández no ha contado a ninguno de sus compañeros sus intenciones de convertirse en un hombre casado. Ni su amiga íntima Marta López, ni Belén Esteban o Gema López tenían la más mínima idea de que el madrileño tenía planeado cambiar de estado civil. Prueba de ello es que Marta ha roto en llanto al enterarse de la noticia. "Siento que ya no formo parte de su vida", lamentaba. "Jamás me hubiera imaginado que Kiko se hubiera casado y no estar a su lado. Siento que no le importo".