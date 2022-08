Nacho Palau se ha convertido en el protagonista de la actualidad después de que haya compartido la noticia más dura: padece cáncer de pulmón. El finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ tuvo que ser ingresado en el hospital a raíz de algunos problemas respiratorios. Allí tuvo que someterse a algunas pruebas médicas, de las que ha recibido ya los resultados. Según ha podido saber SEMANA a través de fuentes cercanas al ex de Miguel Bosé, Nacho se enteró de la dura noticia este pasado miércoles.

El ex de Miguel Bosé se enteró de su enfermedad este miércoles

Han sido unas horas complicadas para Nacho Palau, que este miércoles se reunía con su médico. Este fue el que le dio el diagnóstico final después de hacerse numerosas pruebas y su correspondiente biopsia. Hay que recordar que tuvo que ingresar en el hospital Clinic de Valencia por problemas respiratorios. Allí permaneció durante una semana y recibió el alta a sabiendas de que no tenía un diagnóstico claro de lo que le ocurría.

Este mismo jueves ha anunciado que padece cáncer a través de un comunicado:

«Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad».

«No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices».

Nacho Palau ha compartido su publicación más dura, pero asegura estar cargado de energía. De hecho, los médicos han decidido empezar el tratamiento cuanto antes para atajar la enfermedad que padece desde ya. Están siendo unos momentos complicados para Nacho, que nada más aterrizar de Honduras, ha estado de médicos para ver qué problema de salud tenía. Ha querido agradecer el cariño recibido a pesar de estar tan ausente.

Estuvo ingresado en el hospital durante días

Para Nacho ha sido un verano duro. Nada más aterrizar de Honduras, el que fuera pareja de Miguel Bosé fue ingresado en el hospital Clinic de Valencia. El concursante de la última edición de ‘Supervivientes’ se ha tenido que someter a algunas pruebas para saber qué le provocaba problemas respiratorios y una gran hinchazón en su rostro. Al recibir el alta, este quedó a la espera de conocer los resultados, algo que ya conoce.

Nacho Palau era ingresado de urgencia, con importantes problemas respiratorios. El ex de Miguel Bosé se encontraba en la unidad de terapias intensivas del Hospital Clínic de Valencia, de nuevo con la cara muy hinchada. «Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y «las pilas atoradas» y no poder respirar, lo quieren observar». Ahora empieza el tratamiento para atajar el cáncer de pulmón de raíz y se muestra de lo más optimista.