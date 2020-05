José Antonio Avilés ha provocado que vivamos uno de los momentos más picantes y sensuales en ‘Supervivientes’. Aunque él no ha sido el protagonista, sí que lo ha provocado. ¿Por qué? Este martes se abrió el debate de si Ivana había mantenido relaciones sexuales con un miembro del equipo de ‘Supervivientes’, tal y como el colaborador de televisión asegura. Esto generó un debate en los colaboradores que se encontraban en el plató y por el que terminó piropeando Nagore Robles a Toñi Moreno.

Nagore Robles sube la temperatura en el plató de ‘Supervivientes’

Isabel Rábago comenzó a opinar sobre el tema: «Algo ha pasado esa noche porque a mi entra un compañero y dice que me he enrollado con un cámara y te juro que la conversación por Skype se acaba. La he visto reírse, no negarlo, decir que había una tercera persona y por eso no lo decían… un poco de sinceridad a estas alturas», ha pedido la colaboradora. Después era el turno de palabra de Toñi Moreno, quien adelantó que «me voy a echar Nagore encima, que lo sé».

Unas palabras de la presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que hicieron que Nagore Robles le piropeara: «Nunca me echaría encima de ti, así…«, ha dicho en tono coqueto hacia Toñi Moreno. El conductor del programa, Carlos Sobera, quiso parar ese momento picante y pidió «por favor. Aquí Honduras nos contagia todo», dijo entre risas. Y añadió: «Si se va la luz y escucháis gritos, que sepáis que son ellas dos». Nagore espetó sin pelos en la lengua «aquí follamos todos, menos Avilés, que solo jode». Tras este momento tan divertido, Toñi ya pudo dar su opinión sobre el tema de Ivana Icardi.

Toñi cree que sus compañeras piensan

«A mí lo único que me ha dolido muchísimo ha sido esta muchacha que nos ha vendido que estaba enamoradísima de Hugo y que su concurso ha girado en torno a eso. Y yo soy la víctima y aquí se ha planteado muchas veces: es un papel que se ha montado», ha comenzado diciendo. Y ha lanzado una pregunta al aire: «¿de verdad pensáis que soy antigua?». A lo que Nagore no ha tardado ni un momento en dar la respuesta afirmativa a esta pregunta. Algo que ha hecho que todos los colaboradores echaran a reír.

Nagore Robles, más íntima que nunca

Durante todo el concurso de ‘Supervivientes’, Nagore Robles se ha mostrado tal y como nunca la hemos conocido antes y se ha sincerado en canal con muchos aspectos de su vida. De hecho, la semana pasado la vimos llorando tras la pérdida de un ser querido: «Ha tocado temas que me cuestan mucho… la pérdida de alguien importante… y me pasó hace poquito además…», empieza diciendo entre lágrimas y casi sin poder hablar. «Es complicado… pero es verdad lo que decía Jorge… siempre que quieras a alguien, dale las gracias, pídele perdón, dile que la amas, y eso es algo que me llevo conmigo», continúa diciendo Nagore Robles en su intervención.

Parece que la colaboradora de televisión pudo estar muy cerca de esta persona que murió de su entorno y se alegra de haberle dicho todos sus sentimientos: «Con esta persona no hubo ni un solo día que no le dijera te quiero, te amo, eres la persona más importante de mi vida, y con eso me quedo», apuntaba como consejo.

La pasada semana anunció el fallecimiento de un ser querido

Nagore ha querido recalcar, además, que hay que hablar y decir las cosas que sentimos: «Me gustaría decir… es tan importante hablar de sentimientos, somos muchas veces tan duros… piensas que la debilidad es algo negativo y todo lo contrario. Hablar de emociones, de amor, de sentimientos, nos fortalece. Nos llena de vida, de amor, y nos hace muchísimos más felices. Creo, de verdad, que deberíamos practicarlo cada día», terminaba exponiendo.

Nagore Robles ha prefeerido no desvelar la identidad de esta persona, pero por las palabras que ha dicho y la emoción que ha expresado durante su exposición en el plató de ‘Supervivientes’, se ve que era una persona muy cercana a ella, con la que tenía bastante trato. De hecho, la colaboradora en ningún momento ha hablado en sus redes sociales, donde es muy activa, de la mala noticia que recibió tras su pérdida. Ha preferido mantenerse cauta tras este fallecimiento que le ha hecho mucho daño, aunque no ha querido revelar mucho más sobre el tema.