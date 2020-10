La relación padre e hijo entre Alessandro Lequio y Clemente podría no pasar por su mejor momento. Así se ha reflejado esta semana en redes sociales.

Desde que Clemente reveló que no había sido invitado al funeral de su hermano Álex Lequio todas las miradas se pusieron en Alessandro Lequio. La relación padre e hijo acaparó la atención y fue la propia Antonia Dell’ Atte, madre del joven, quien comentó que ni siquiera se había leído una carta que Clemente había escrito al que él llamaba «su ángel«. «Se lo tenía que haber dicho su padre (…) Solo pidió que se leyera una carta. La carta no fue leída ni fue nombrado», dijo ella. Estaban molestos por ello y así se evidenció en el mes de agosto, tres meses después de la muerte del empresario, pues la modelo confesó su dolor en ‘Lazos de sangre’. Sin embargo, poco más se sabía de cómo se encontraba todo entre ellos hasta que un comentario de Alessandro ha hecho enfadar públicamente a su hijo. Todo ha sucedido esta semana después de que Clemente publicara una instantánea en la que aparece en bañador, post en el que Lequio ha escrito: «Ponte en forma. Mens sana en corpore sano». Haciendo alusión a su físico y al hecho de haber engordado, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ no lo ha dudado y le ha dado un consejo delante de todos sus followers.

Solo unas horas después Clemente ha publicado un vídeo en el que se dirige a quien la ha dicho que está «gordo» tras su última instantánea. «Buenos días desde Miami. Me acabo de despertar y me he despertado con comentarios de gente, de amigos, que me dicen que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo, pero a mí sinceramente no me preocupa, no me importa. Quería dedicar un minuto de silencio a esta gente, un minuto de silencio que es profundo, gente que piensa que después de lo que estamos viviendo en el mundo con la crisis financiera que estamos viviendo, la gente que no está trabajando y no tiene para comer que es más importante el cuerpo y estar en forma en vez de poder trabajar y poder traer el pan a su familia. Un minuto de silencio para esta gente. No sé si ha pasado un minuto, pero pensad», ha dicho en un clip de poco más de un minuto. Una indirecta que podría ir dirigida a su progenitor, avivándose así la guerra que ambos han mantenido últimamente.

De un modo irónico y sin mencionar a su padre, Clemente ha considerado que con sus palabras podría callar bocas. El joven de 32 años está satisfecho con su físico y para él haber aumentado de peso es completamente secundario en los tiempos que corren, por lo que le indigna los comentarios que ha recibido. Entre estos mensajes también destaca la defensa a ultranza por parte de su madre, quien, por cierto, hace algunos días explicó que su hijo estaba mucho mejor después de perder a Álex. «Un cuerpo 10. El tuyo que se une con tu sensibilidad. Eres GRANDE y responsable en todos los sentidos. Gente que tiene la cabeza muy bien amueblada me han llamado para darme a mí la enhorabuena para lo que dices… Enhorabuena te lo digo yo…Vuela alto, te quiero», ha escrito en el perfil de su hijo.

A pesa de que padre e hijo se siguen en redes sociales y no se ha producido ninguna ruptura en el universo 2.0, después de estos comentarios y la reacción de ambos es inevitable pensar en que podrían no estar pasando su mejor momento.