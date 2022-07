Bertín Osborne no puede estar más feliz. Acaba de convertirse de nuevo en abuelo, pues su hija Claudia Osborne ha dado a luz a Micaela. En la familia todos están pletóricos, siendo ahora cuando se desvelan nuevos detalles físicos del bebé. Aunque en la única imagen que su madre ha compartido solo le ve su pie, el cantante ha querido contar datos desconocidos de la pequeña. Entre otros, el color de pelo o de ojos o a quién se parece, tal y como podrás ver si la das al play en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Aunque solo han pasado unos días desde que Claudia y José Entrecanales tuvieron en brazos por primera vez a su hija recién nacida, ambos están viviendo su etapa más bonita. Ella se ha confesado acerca de este momento y lo cierto es que es incapaz de esconder la felicidad que se ha instaurado en la familia. «30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme. Quiero, también, aprovechar para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias», ha dicho Claudia.