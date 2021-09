Colate Vallejo-Nágera ha anunciado que ha hecho las maletas para volver a Miami después de pasar varios en Madrid para ser sometido quirúrgicamente.

Colate Vallejo-Nágera ya está de vuelta en Miami después de tener que pasar unos días en Madrid para ser intervenido quirúgicamente. El que fuera pareja de Paulina Rubio ha pasado el postoperatorio rodeado de su familia, que han sido los encargados de que la recuperación de Colate tras la operación se desarrollara de la mejor manera. Pero el hecho de estar entre Madrid y Miami ha hecho que tenga ya que hacer las maletas para volver a su segunda casa.

Pero ha querido despedirse de los miembros de su familia, con los que ha pasado el postoperatorio: «El mejor post operatorio ❤️ #rosconforpresident Todo ha ido muy bien 🙏 Muchas gracias a todos por vuestros buenos mensajes ❤️ Ya me voy #bye #spain #sad«, ha escrito Colate con tristeza.

Este mensaje lo ha compartido junto a una instantánea en la que aparece junto a Roscón, el hijo de su hermana Samantha Vallejo-Nágera. Con tristeza ha compartido que se va y que en Madrid ha pasado unos días de postoperatorio increíbles. Ahora toca volver a la rutina, deseando que su vuelta a la capital española sea más pronto que tarde.

Colate ha pasado estos días de postoperatorio con su familia

Hace apenas unos días, su hermana, precisamente, compartía una instantánea junto a su hermano, al que está muy unido. Le hizo saber lo mucho que lo echaría de menos cuando volviera a Miami: «Te voy a echar de menos @colatenicolas«, le hacía saber. «Admiración, inspiración y respeto. Para mi eres mucho más que mi hermana @samyspain Muchas gracias por todo, os quiero muchísimo ❤️❤️ #sister #love #admiration #respect #family«, le contestaba Colate.

Una visita a España con un motivo de peso

Colate sufrió un problema de salud durante su participación en ‘Supervivientes’. Tras una caída que tuvo lugar mientras realizaba una prueba en el reality, Colate sufrió fortísimos dolores. Tuvieron que operarle de la clavícula y le fue diagnosticada «una fractura desplazada con acortamiento severo de ambos fragmentos, asimismo fracturas de tres arcos costales izquierdos». El malestar entonces era evidente, prueba de ello, que incluso tuviera que abandonar un plató debido a no encontrarse en buenas condiciones. La recuperación no ha sido fácil y ha sido dos años después cuando ha vuelto a un hospital para arreglar este contratiempo. El ex de Paulina Rubio ha dado todos los detalles a través de un post de Instagram en el que aparece posando desde una cama de un hospital, aunque con la mejor de las sonrisas.

«Otra vez, el mejor doctor del mundo y amigo de los de verdad arreglando uno de los cuatro huesos que me rompieron en una isla en Honduras, después de más de dos años, pronto vuelvo a estar en forma. Muchas gracias doctor y a todo su equipo y el personal del Ruber que tan bien me tratan y gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo», escribía Colate.