Colate Vallejo-Nágera estaría pasando apuros económicos debido a la guerra abierta que mantiene con Paulina Rubio en Estados Unidos.

Colate Vallejo-Nágera y la madre de su hijo, Paulina Rubio, han vuelto a verse las caras en los juzgados. La rubia dorada le ganó de nuevo una batalla a su ex, pues la jueza consideró que no había hecho lo suficiente para renovar el pasaporte estadounidense del niño, lo que dificultaba su vuelta. Le exigió que le entregara el documento en regla lo más pronto posible, dando igual cómo lo hiciera y, además, le obligaba a participar en un «curso de paternidad» durante de seis meses. Este varapalo judicial se suma a la delicada situación económica en la que se encuentra sumido, al menos así lo asegura su entorno, quien tiene claro que la estrategia de Paulina podría ser arruinar a Colate.

«Le han condenado a hacer ‘un curso de padre’ y tiene que regresar a Estados Unidos, cuando en España, tras pasar por Supervivientes hace un año, ha tenido trabajo en Espejo Público, en Las mañana de La 1 y ha tenido que rechazar otras ofertas que le habrían venido muy bien. Pero parece que la estrategia de Paulina es asfixiarle económicamente», dice su círculo a ‘Informalia’. Los gastos de abogados son tan altos en Estados Unidos que Colate no puede hacer frente a ellos cada vez que comienza una nueva guerra con Paulina, tanto es así que en su última comparecencia se presentó sin representante legal. «Los gastos de abogados, que en Estados Unidos llegan a cifras astronómicas, le han arruinado, ahora ya no tiene defensa legal en Florida», han comentado.

Aunque en las últimas semanas le hemos visto en varios programas de televisión en nuestro país como ‘La hora de la 1’ o en ‘Pasapalabra’ como invitado, también sigue presente en otros espacios de fuera de nuestro país como ‘Lengüilargos Live’, donde él colabora ahora mismo a través de videollamada. Ella, por su parte, no tiene conciertos previstos para este año en su agenda y tampoco se encuentra de gira, lo que deja claro que no vive su mejor momento profesional. Hace meses que no se le escucha en una actuación, de hecho, sus últimos momentos frente a las cámaras han sido muy sonados. Cabe recordar que el pasado año ofreció un concierto online por la crisis del coronavirus y sus imágenes dieron la vuelta al mundo por la actitud extraña que ofreció en todo momento. Se equivocó en la letra, lanzó algún zasca a su enemiga Thalia y mostró un comportamiento que sus seguidores tildaron de preocupante, no obstante, ella se justificó e intentó afrontar la situación con humor. Él, por su parte, no ha hecho mención a este escándalo en sus redes sociales y prefiere seguir centrado en su trabajo olvidando así cualquier polémica que sobrevuela sobre su vida.