El 17 de junio de 2023 ha sido la fecha elegida por Tamara Falcó e Íñigo Onieva para su boda, un día que parece ser un auténtico caramelito, pues son muchos los novios que se han decantado por ella. Lo celebrarán a las afueras de Madrid, en un sitio muy especial para ella: el palacio El Rincón, el cual le servirá para tener cerca a su padre. Era de su propiedad y, además, pasó allí sus últimos años de vida. Está situado a 54 kilómetros de Madrid y es una impresionante fortaleza ajardinada del siglo XIX que tiene una parcela de 123 hectáreas, 30 habitaciones, una zona privada, un viñedo que consta del año 2000 e incluso una plantación de bambú.

Para Carlos Falcó era una auténtica joya y, aunque durante su vida acogió a muchísimas bodas, entre otras la suya con Esther Doña, lo cierto es que ninguna como la de Tamara Falcó. Será una cita repleta de socialités, de estilo y de caras conocidas y si bien no desean que sea demasiado multitudinaria, ambos son conscientes de que no serán pocos asistentes. Pero, ¿cómo se ha tomado su familia que han dado un paso al frente? Tamara se ha mostrado muy divertida al contar las reacciones de los más cercanos, aunque dice que nadie ha llorado al conocer la noticia. «Enrique (Iglesias) estaba muy contento. El único que ha llorado ha sido mi florista. Se lo he contado y me ha dicho que estaba muy emocionado», comentaba Tamara unas horas después de hacer oficial su compromiso.

Este enlace provocará que El Rincón, que se encuentra en Aldea del Fresno (Madrid), se convierta en un enclave sobre el que se posarán todas las miradas. Pero, ¿cómo es por dentro? Te mostramos varias fotografías de su interior, las cuales pertenecen a un programa que grabó el marqués de Griñón antes de su fallecimiento.