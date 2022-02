Verónica Echegui y Álex García desde este miércoles están en boca de todo el mundo. No por haberse llevado un Goya a casa por el Mejor Cortometraje de Ficción, sino porque están siendo investigados por la Policía Nacional, pues presuntamente habrían comprado certificados covid falsos. Puestos en contacto con su agencia de presentación nos insisten en que no darán ninguna declaración al respecto. Ni confirman ni desmienten, tampoco aportan datos al respecto. Sin embargo, no son los únicos famosos que habrían sido clientes de esta red criminal. En SEMANA hemos tenido acceso a algunos de los nombres que están investigando, pero que, por el momento, preferimos no hacer públicos. Lo que sí podemos confirmar es que muchos de ellos son cuanto menos sorprendentes.

«Dentro de esta trama hay colaboradores de televisión muy conocidos y también algún presentador. No solo están implicados, sino que algunos ya están siendo investigados», dice a esta revista alguien que conoce muy bien la Operación Jenner. Estos rostros conocidos habrían sido clientes de una red que consiguió colarse en el Registro Nacional de Vacunación para figurar como vacunados, no obstante, ninguno imaginó este final. «Ahora están muy temerosos, están preocupados porque pueda salir su nombre. Al final, puede correr peligro su trabajo y la opinión pública se puede echar encima. Se juegan mucho», asegura esta misma fuente. Son conocidos y, aunque han probado las mieles del éxito gracias a la televisión, los espectadores podrían estigmatizarles por haber cometido este fraude. Una lista a la que se suman empresarios, futbolistas o simplemente anónimos.

Solo hay que bucear por las redes sociales para conocer el descontento de la sociedad. A Verónica Echegui y Álex García sus seguidores les reprochan haber puesto en peligro la salud de todos en la gala de los Goya, donde, por cierto, era requisito imprescindible vacunarse si querías acceder a la gala. «No te vacunes si no quieres, pero no estafes», «Has dado muy mal ejemplo» o «Creo que deberías dar explicaciones, acabas de salir en todos los telediarios» son solo algunos de los comentarios que aparecen en sus posts de Instagram. De momento, ninguno ha confesado haber obtenido ilícitamente la pauta completa de vacunación, aunque hay otros muchos más famosos que componen esta lista. Oficialmente un total de 2200 personas habrían comprado estas inscripciones fraudulentas, aunque las pesquisas policiales continúan y ya hay varios detenidos.

Desde programas de televisión y desde los telediarios donde se han hecho eco de la noticia han pedido responsabilidad, al igual que el resto de espectadores. La investigación continúa abierta y todo apunta a que próximamente se conocerán no solo más responsables de los delitos de falsedad documental y contra la salud pública, sino también nombre de famosos investigados que aparecían ilegalmente como vacunados. Pero, ¿qué coste tenía para ellos a nivel monetario? Dependiendo del caché de cada uno podía oscilar entre los 200 y los 1000 euros, según ha revelado ‘La Sexta’, y se anunciaban a través de mensajería instantánea. Ahora solo cabe esperar, ya que este asunto no solo podría tener consecuencias legales para ellos, también traería cola en sus trabajos al tener que dar ejemplo y depender de la audiencia.

