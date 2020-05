La muerte de Álex Lequio ha supuesto un duro varapalo para toda su familia. Con tan solo 27 años y tras su fuerte lucha contra el cáncer, la triste pérdida del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha conmocionado a toda su familia y a gran parte de la sociedad española. Horas después de que se conociera la dura pérdida, su hermano Clemente Lequio abría su álbum más personal y le dedicaba unas bonitas palabras.

«‘Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted’. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado«, escribía con profundo dolor acompañado por una imagen en la que aparecían de lo más felices junto a la actriz y el italiano. Ahora, un día después de que sus padres le dieran su último adiós en un solitario funeral (debido a las restricciones del Gobierno a consecuencia del Estado de Alarma), y ante el dolor, Clemente ha ido un paso más allá y le ha querido dedicar un sentido homenaje a su hermano.

El hijo de Antonia Dell’Atte ha publicado una canción titulada «Your Angel» (Tu Ángel), una pieza con una melodía lenta, con sonido electrónico y muy emotiva. El joven, que en los últimos años trabaja como DJ, ha ilustrado con un significativo dibujo de dos manos que se agarran, una azul llena de estrellas saliendo del cielo que se junta con la otra que procede de la tierra. «Tema especial y trabajo completado en estas últimas semanas», escribía el DJ.

Se trata de una publicación que a los pocos minutos se ha llenado de bonitos comentarios y cariñosos mensajes de ánimo. Entre ellos, su madre, que no ha podido evitar acordarse del joven Álex Lequio y dedicarle un espiritual deseo. «El cielo infinito y la tierra juntos. Dos almas y espíritus en armonía», decía la que fuera concursante de ‘MasterChef Celebrity’.

Clemente, hundido tras la muerte de Álex Lequio

Después de conocer el fallecimiento de su hermano, Clemente no dudó en compartir sus fotos más personales en sus redes sociales. El hijo de Alessandro Lequio desempolvaba sus fotos más íntimas junto al joven empresario para mostrar la buena relación que tenían y el optimista espíritu que el último tenía en los últimos dos años en los que batalló contra el cáncer.

«Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto cómo es posible, porqué la vida puede llegar a ser, tiene que ser tan injusta? No merecías esto. Nadie merece este dolor», expresaba derrumbado Clemente. «Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mi, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido. Esto demuestra lo mucho que se quiere a Alex y el indeleble ejemplo que ha dejado en el enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Alex y créeme que jamás serás olvidado», decía con profundo dolor.

Una relación intermitente

A pesar de que los hermanos estuvieron un tiempo muy distantes, cuando Álex Lequio comenzó a recibir el primer tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, Clemente no lo dudó y acudió a visitarlo dejando así atrás las posibles diferencias entre ambos. Una feliz noticia que confirmaba la buena relación y sintonía que tenían, aunque no siempre fuese así. En aquella época, Clemente se encontraba viviendo en Miami por motivos profesionales y no dudó ni un momento en desplazarse para estar al lado de su hermano en estos momentos tan duros.

Hubo un tiempo en el que se mantuvieron distantes por las rencillas entre sus madres, Antonia Dell’Atte y Ana Obregón. Entre ellas no existía buena relación, por lo que hasta la adolescencia Álex y Clemente no acercaron posturas. Fue durante esa etapa cuando se convirtieron en grandes amigos y, desde ese instante, no dejaron de profesarse bonitas palabras públicas que evidenciaban todo el cariño que sentían hacia el otro.