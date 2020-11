La colaboradora no está en su mejor momento. Y aunque se niega a revelar los detalles de sus «problemas», es evidente que está de bajón. Así lucha por salir adelante.

‘Algo pasa con Mary’ era el título de una de las películas más taquilleras de los noventa. Bien podría ser el nombre también de la actual etapa en la vida de Patiño. Porque algo le pasa a María… aunque se resiste a contar en detalle de qué se trata. Lo cierto es que desde hace tiempo son evidentes sus vaivenes emocionales. Aunque parece fuerte, lo cierto es que se quiebra con facilidad ante las fricciones con sus compañeros de ‘Sálvame’. Analizamos sus más recientes episodios de llanto y enfado. Instantes que nos dan la clave de la crisis personal que atraviesa y de la que lucha por salir con todas sus fuerzas.

Los «problemas» de María Patiño que «no tienen nada que ver con el trabajo»

La periodista no está bien y eso empieza a afectarle. Esta semana reconocía que se había levantado sin ganas de ir a trabajar. Algo que no le sucedía desde hace años. «Estoy intentando solventar problemas que no tienen nada que ver con el trabajo y con las circunstancias de las últimas semanas. Y a veces no me avergüenzo de esa imagen en concreto, pero sí de determinadas actitudes. Creo que podría haber dicho lo mismo sin tanta crispación. No tiene nada que ver con el trabajo, al revés. Pero a veces va todo rápido, vas poniendo parches», admitía.

Hace apenas unos días, la periodista rompía a llorar en ‘Sábado Deluxe’ al verse las caras con Jorge Javier Vázquez. Poco antes, la gallega se había enfadado con él en ‘Sálvame’ por los comentarios jocosos del catalán sobre su trabajo como presentadora en ‘Socialité’. El presentador se dio cuenta enseguida de su compañera no reaccionó bien a sus palabras, por lo que le pidió disculpas: «Si te molestan este tipo de bromas no voy a hacer ninguna broma sobre esto, las bromas se hacen para divertirse». Incluso la animaba a no tomarse las cosas de su labor en televisión tan a pecho: «Tienes que tener un temple para no caen en lo emocional».

Jorge Javier: «Vas a salir de este bache»

Al ver a Patiño rota en llanto, Jorge Javier Vázquez explicaba que su colega estaba pasando por un mal momento por el que él también había pasado hace tiempo. «Vas a salir de este bache», le recordaba. Incluso le aconsejaba que hiciera públicos sus sentimientos porque saldría más reforzada.

Patiño, hermética en lo que a sus sentimientos se refiere, se ha mostrado vulnerable ante las cámaras. Pero se ha negado en rotundo a explicar en detalle cuáles son los conflictos a los que se enfrenta. «Agradezco que las personas que conocen la verdad fuesen discretas porque hay circunstancias personales que quiero guardar para mí», explicaba el pasado 28 de octubre.

El enfado de Mila Ximénez con Patiño

Otro de sus recientes ‘derrumbes’ en directo se produjo tras el regreso de Mila Ximénez a ‘Sálvame’ después de tres meses alejada de la pequeña pantalla por su tratamiento contra el cáncer de pulmón La sevillana le echaba en cara haberse mantenido al margen durante el tratamiento. «Ella la noticia no ha sabido cómo manejarla. La conozco muy bien y por eso le doy su tiempo porque sé perfectamente que no sabe manejarlo. Sé que estaba muy asustada con el tema y lo entiendo y en cuanto lleguemos a la normalidad pasará. Ella ha convivido con esta historia y por eso la entiendo y la protejo. Probablemente yo haría igual: autoprotegerme para no vivir esta historia», subrayaba la ex de Manolo Santana.

«Sé que hay cosas que tengo que hacer mejor. En un programa de televisión no se pueden mandar mensajes para desestabilizar a nadie. Siento que siempre por algún lado defraudo a alguien. No tengo nada que reclamarle ni que reprocharle, pero hablaré con ella», se lamentaba Patiño. «Lo único que me molesta es que se dé una mala imagen profesional mía. Me da miedo incluso no tener trabajo, me da pánico. Es una obsesión desde que era muy jovencita. Los lunes dejé de ver el diario porque el fin de semana al estar tan implicada en ‘Socialité’ entiendo que tengo exceso de información y a veces soy muy insolente. Y con ayuda de la persona que me aconseja decidí los lunes no verlo», añadía.

«Si la vida te da tormentas arráncale un arcoíris»

Esta semana, aprovechando la llegada del nuevo mes, Patiño compartía una reflexión con sus seguidores. «Hola noviembre, si la vida te da tormentas, arráncale un arcoíris». Palabras que reflejan que ella esta dispuesta a hacer frente a esta nueva tormenta de la que está dispuesta a salir lo antes posible.