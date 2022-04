Claudia Osborne está pasando una Semana Santa de desconexión cuando está a punto de convertirse en madre por primera vez. La hija de Bertín Osborne ha tenido tiempo para pensar y poner en orden algunas ideas que tiene en la cabeza. Eso le ha llevado a querer compartir ahora sus lecciones, tips que ha aprendido cuando está viviendo una montaña rusa de emociones.

«Solo un par de notas que espero que os sirvan», escribe junto a una imagen en la que habla de algunos consejos. Entre estas lecciones habla, como no podía ser de otra manera, cómo cambia una relación de pareja cuando se está esperando un bebé. «Tu experiencia durante el embarazo es radicalmente distinta a la de tu pareja. Sé considerada, hay cosas que él nunca llegará a entender simplemente porque nunca las llegará a vivir», confiesa.

Pero no solo ha dedicado a la pareja este punto. Y es que Claudia Osborne considera que este momento supone todo un reto para la pareja. «El embarazo es muy retador para la pareja, ya que es un momento contigo misma y tu cuerpo muy potente. Es normal sentirse desconectada, así que sé paciente y dedícale tiempo a tu persona. Volverás a conectar», declara.

Claudia Osborne aconseja ser paciente durante el embarazo

Pero no es lo único de lo que habla. La relación de pareja no es lo único que cambia cuando se pasa por un embarazo. Claudia Osborne destaca también que es complicada por otras muchas razones: «No es tan bonito como lo pintan, al menos no todo el rato. Las hormonas son una faena, pero son las mejores aliadas para hacer aflorar tus asuntos pendientes. No hay nada que no estuviese ahí antes que las hormonas no puedan sacar a flote».

A la hija de Bertín Osborne no deja de sorprenderle el cambio tan fuerte que sufre el cuerpo humano: «Observa cómo tu cuerpo es capaz de transformarse para dar paso a la vida. Volverá a ser el que era, así que date permiso para disfrutar de cada cambio y honrar tu metamorfosis. Estás haciendo magia».

El cuerpo cambia y hay que ser consciente de que volverá a su ser

El carácter de la mujer pasa por muchos altibajos y solo hay que tener paciencia para que pase: «Tienes todo el derecho a sentirse frustrada, decepcionada, agobiada, triste, enfadada… Es parte del proceso hasta llegar a tu nuevo equilibrio existencial», declara. Lo que sí tiene claro es que hay herramientas para sobrellevar este proceso de la mejor manera: «El sentido del humor es la mejor herramienta para hacer frente a los nueve meses».

Así hizo pública la gran noticia de su embarazo

Lo cierto es que Claudia Osborne está pasando por una de las etapas más importantes de su vida y cuenta los días para que llegue el momento de tener en brazos a su bebé. Fue ella misma la que compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram con un vídeo de lo más especial: el latido de su bebé, el sonido más mágico que ha escuchado en toda su vida. «Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino«, admitía. Esta feliz noticia llegaba tan solo unas semanas después de que la pareja se diera el «sí, quiero» en Jerez de la Frontera (Cádiz). La llegada del bebé supone el broche de oro perfecto a su relación.

