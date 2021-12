Dos meses después de su boda con José Entrecanales, Claudia Osborne ha confirmado la noticia. La hija de Bertín Osborne está embarazada de su primer hijo, tal y como ella misma ha contado este viernes, con un latido que ella define como el más mágico que había escuchado hasta ahora. «El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino», ha escrito junto a un vídeo que en tan solo unos minutos ha alcanzado miles de likes. Han sido muchos los famosos que se han alegrado de su estado y es que la pareja es muy querida tanto por amigos como por familia. Desprenden felicidad y están muy ilusionados ante la etapa que acaba de llegar a su vida. Cientos de anónimos han dado la enhorabuena a este matrimonio, un embarazo que ella misma define como «milagro de la vida» y ante el que sienten tanto alegría como gratitud.

Ahora cobra todavía más sentido el post que compartió este jueves, ya que en él hablaba de su experiencia como hija e incluso de la crianza. A pesar de que muchos se preguntaban el motivo por el que profundizaba sobre este asunto sin haber sido madre y ella dio ciertas explicaciones, en ningún momento comentó que en unos meses viviría en su propia piel esta experiencia. «“HE SIDO HIJA”. Eso les contesto a todas aquellas personas que me preguntan porqué hablo de crianza cuando aún no he sido madre. Cuando digo que he sido hija me refiero a que soy consciente del impacto que tuvo mi crianza sobre mi persona. He descubierto mis heridas de niña, he entendido el porqué, he liberado el dolor, he perdonado, he sanado…y no solo lo he hecho conmigo misma, sino que he acompañado a muchísimas personas a conseguirlo también. Creo que para hablar de crianza muchas veces no basta con ser madre, sino con haber sido hija», apunta Claudia en uno de sus últimos posts.

Bertín Osborne volverá a ser abuelo el próximo año, una sensación que le colma de felicidad tanto a él como a su entorno. Aunque Claudia no ha dado detalles, ni ha revelado de cuánto tiempo está ni nada similar, nadie duda de que la llegada de este bebé es lo mejor que podía pasar a la pareja. Ella y Entrecanales se casaron el día 2 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz), un enlace que acaparó todas las miradas y que volvió a demostrar que Claudia se encuentra en su etapa más dulce.