Claudia Osborne está ya disfrutando al 100% de su primer embarazo después de haber pasado un primer trimestre muy complicado. Las náuseas y el malestar corporal han estado presentes hasta la semana 17, por lo que no ha sido un inicio de embarazo fácil para la hija de Bertín Osborne. La joven ha querido ahora hacer un preguntas y respuestas en sus redes sociales para que la gente le preguntara lo que quisiera.

Como no podía ser de otra manera, Claudia ha recibido muchas preguntas sobre la etapa que está viviendo. Un seguidor ha querido interesarse por el sexo del bebé que espera junto a su marido, José Entrecanales. Y ella, sin dudarlo, lo ha desvelado emocionada. «¿Ya sabes el sexo?». A lo que ella contesta: «Es niña». Claudia ha escrito junto a este mensajito un emoticono de un lacito rosa.

Están siendo unas semanas de lo más increíbles. Claudia está ya en el segundo trimestre de embarazo y ahora es cuando empieza a ver los progresos. De hecho, la joven, entre todos los mensajes que ha publicado, ha querido compartir con todos que este pasado lunes ha sido el primer día que ha empezado a notar las pataditas de su hija.

Entre los datos que ha dado sobre su primer embarazo es que ya se encuentra en el segundo trimestre. Como no podía ser de otra manera, Claudia ya ha empezado a comprar cositas para su bebé. «Ya tengo la cunita y alguna cosa más… pero aún queda todo el montaje y dejar su cuartito listo para cuando llegue el momento», ha desvelado.

Para que la hija de Bertín Osborne todavía es reticente y prefiere esperar un poco más de tiempo para ponerse a montar las cosas en el cuarto de su hija. Pero lo cierto es que no es de las que espera hasta el final para comprar cositas. Además, estamos seguros que sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Ana, están ya regalándole cositas de cara a que el nuevo miembro de la familia tenga ya sus primeros regalitos.

Lo cierto es que Claudia Osborne está pasando por una de las etapas más importantes de su vida y cuenta los días para que llegue el momento de tener en brazos a su bebé. Fue ella misma la que compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram con un vídeo de lo más especial: el latido de su bebé, el sonido más mágico que ha escuchado en toda su vida. «Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino«, admitía. Esta feliz noticia llegaba tan solo unas semanas después de que la pareja se diera el «sí, quiero» en Jerez de la Frontera (Cádiz). La llegada del bebé supone el broche de oro perfecto a su relación.

¿Cómo es la relación de Claudia con su padre, Bertín Osborne?

Después de día en el ojo mediático por cómo es la relación con su padre, Claudia Osborne se vio en la necesidad de aclarar a través de un comunicado cómo se lleva con él y atacó con dureza a Mediaset y a su forma de editar las entrevistas. «Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compartir con vosotros mi sentir, antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos», empezó diciendo en un comunicado que compartió en sus redes sociales. «Mi relación con mi padre Bertín, para mí es muy importante, ambos formamos un equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar ya lo hemos hecho en privado, como en cualquier familia», seguía explicando para dejar claro que todo lo que se ha dicho no es verdad. «La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin yo saber que esto iba a ser así», apunta. Además, deja claro que tiene una relación estupenda con su padre: «Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar. Cada familia tiene sus asuntos que aprender a gestionar y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho. Os deseo lo mejor en este nuevo año que comienza», decía tajante con el objetivo de que se dejen de decir mentiras.