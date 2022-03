Claudia Osborne está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. La hija de Bertín Osborne está preparada para dar la bienvenida a su primera hija, pero mientras tanto, no duda en hacer planes de todo tiempo. Hace unos días la veíamos, en compañía de sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Ana, acudir a un desfile de moda de una marca con la que trabajan, pero ahora ha dado un paso más. Y es que ha cogido un avión para hacer una escapada antes de ser madre.

La hija pequeña de Bertín Osborne ha compartido una foto del cielo visto desde una ventanilla de un avión. No ha querido desvelar el lugar al que ha viajado para hacer su escapada, pero sí que ha querido hacer público el nombre que ha elegido junto a su marido, José Entrecanales, para su pequeña.

«Última escapada a M. (Antes de Micaela)», escribe la joven junto a tres emoticonos, uno con corazones alrededor, unas manos dando palmas y otro con los ojos en forma de estrella. Es la primera vez que Claudia comparte el nombre que han decidido poner a su hija. Hace unas semanas se atrevían a desvelar que esperaban una niña.

Claudia Osborne ha decidido ponerle a su hija Micaela

Después de compartir que se iba de viaje ahora que todavía puede viajar, Claudia ha dejado ver otras dos fotos de cómo va su embarazo. Ya instalada en su destino de vacaciones, la joven se muestra con un vestido vaquero cortito, lo que nos hace ver que el lugar en el que está es caluroso. Se puede ver lo mucho que ha avanzado su estado de gestación.

Su barriguita de embarazada no para de crecer

Ahora ya está disfrutando al máximo de su embarazo, algo que no fue así durante los primeros tres meses de embarazo. Las náuseas y el malestar corporal han estado presentes hasta la semana 17, por lo que no ha sido un inicio de embarazo fácil para la hija de Bertín Osborne. Hace unos días le preguntaron el sexo y ella contestó que «es niña», dejando claro que no le importaba desvelarlo.

Entre los datos que ha dado sobre su primer embarazo es que ya se encuentra en el segundo trimestre. Como no podía ser de otra manera, Claudia ya ha empezado a comprar cositas para su bebé. «Ya tengo la cunita y alguna cosa más… pero aún queda todo el montaje y dejar su cuartito listo para cuando llegue el momento», desveló hace unas semanas.

Para que la hija de Bertín Osborne todavía es reticente y prefiere esperar un poco más de tiempo para ponerse a montar las cosas en el cuarto de su hija. Pero lo cierto es que no es de las que espera hasta el final para comprar cositas. Además, estamos seguros que sus hermanas, Alejandra, Eugenia y Ana, están ya regalándole cositas de cara a que el nuevo miembro de la familia tenga ya sus primeros regalitos.

Así hizo pública la gran noticia de su embarazo

Lo cierto es que Claudia Osborne está pasando por una de las etapas más importantes de su vida y cuenta los días para que llegue el momento de tener en brazos a su bebé. Fue ella misma la que compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram con un vídeo de lo más especial: el latido de su bebé, el sonido más mágico que ha escuchado en toda su vida. «Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino«, admitía. Esta feliz noticia llegaba tan solo unas semanas después de que la pareja se diera el «sí, quiero» en Jerez de la Frontera (Cádiz). La llegada del bebé supone el broche de oro perfecto a su relación.

