La noche que entregaron a su madre la Medalla de Sevilla, la hija de la modelo y empresaria sufrió un accidente que ha contado con mucho humor en sus redes.

Las últimas 24 horas han sido intensas para Raquel Revuelta. La que fuera Miss España en 1989 recibió este miércoles un importante reconocimiento. La sevillana era reconocida por su larga trayectoria profesional con la Medalla de Sevilla. En el acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de la capital hispalense, la modelo y empresaria recogió el galardón con enorme orgullo. Fue un día muy especial que compartía con las personas a las que más quiere: sus tres hijos, Miguel Ángel, Nicolás y Claudia Ula. Tampoco faltaron a la cita su madre, Amalia Armengou, y su pareja, Luis García Bahamonde.

La modelo y empresaria recibe el máximo reconocimiento de su ciudad natal

La gala, que suponía una fecha muy señalada para Raquel Revuelta, iba como la seda. La andaluza compartía con destacadas personalidades el honor de haber recibido una de las Medallas de su ciudad natal. Lleva 30 años al frente de la agencia Doble Erre y, además, es la impulsora del Salón Internacional de Moda Flamenca, una cita anual que genera importantes beneficios al sector. Ayuda a mover millones de euros y reúne a un amplio número de diseñadores especializados en moda con sello ‘Made in Spain’. Tras ser distinguida, reconocía con emoción que lo más importante era poder compartir este logro con su familia. «Al final lo que uno quiere en la vida es compartir las alegrías con sus padres, les hace más ilusión a ellos que al propio protagonista. Siempre buscamos su aprobación, hacer cosas para que se sientan orgullosos… Y luego en mis hijos y en el resto de mi familia».

El ‘accidente’ de Claudia, hija de Raquel Revuelta, en el banquete

Lo que no imaginaba Raquel es que durante el banquete su hija Claudia iba a sufrir un percance mientras cenaba. La propia joven ha contado lo sucedido, restándole importancia: «Os voy a contar la última del día. Y por supuesto, me tenía que pasar a mí. Esta es una pulserita de urgencias. Y no hay cosa más tonta», relataba a través de sus redes sociales. «Se me ha clavado una espina del pescado. Le he dado un bocadito a la lubina. Pues nada, un bocadito y una espina clavada en la amígdala derecha», concluía, con humor.

Una familia más unida que nunca tras el fallecimiento del ex de Raquel

Raquel y su familia siempre han sido una piña. Más aún desde que el exmarido de Raquel, Miguel Ángel revuelta, falleciera el pasado mes de febrero durante una operación de corazón. Su inesperada muerte supuso un duro varapalo para los hijos de la sevillana, que contrajo matrimonio con el empresario en 1994. Se separaron en 2009, después de tres hijos y 15 años de vida en común. A pesar de la ruptura, siempre mantuvieron una excelente relación.

El empresario perdió la vida en la clínica Viamed en Sevilla, donde tuvo que someterse a una operación de corazón para colocarle una válvula cardíaca. Minutos antes de entrar en quirófano, su hija Claudia -que saltó a la fama por su participación en ‘La Voz’- compartió una foto de su padre, que posaba sonriente en el interior del centro hospitalario. «Ahí va mi valiente», señalaba la joven.

Claudia Ula, la hija artista de Raquel Revuelta

De los tres hijos de Raquel Revuelta, Claudia, de 24 años, es la más conocida. «I music I travel I lifestyle I fashion I singing sou», se describe a sí misma en su perfil de Instagram, donde la siguen 11,4 usuarios. Hace casi cuatro años participó en el ‘talent’ ‘La Voz’. Fue una de las revelaciones de las audiciones a ciegas y entró a formar parte del equipo de Melendi, que meses después la invitó a participar en el concierto que ofreció en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla.

Cuenta con un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de empresas bilingüe y en la actualidad trabaja como Customer Experience Manager en una conocida cadena hotelera. No por ello ha abandonado su sueño de triunfar en la música. En las redes sociales suele compartir fotos de estilo de vida, viajes, enseña sus modelitos de ropa o sus momentos y lugares favoritos. En su canal de Youtube, en cambio, muestra vídeos cantando ‘a capella’ o versionando canciones conocidas del ámbito pop internacional.