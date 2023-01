Una semana después de su lanzamiento, la ‘BZRP Music Sessions #53‘ sigue dando que hablar. La canción de Shakira junto al productor argentino continúa siendo el tema del momento y las reacciones a ella están en el punto de mira. En este momento, no hay nadie que no la haya escuchado o que no la haya cantado y tarareado. A este respecto, la que peor ha salido parada es Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, quien estaría viviendo momentos «muy incómodos» después de que fans de la colombiana le cantaran la canción en la calle.

Clara Chía no lo está pasando bien después de que Shakira hiciera mención hacia ella en una de las estrofas de la mencionada canción: «Tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena». Hace unos días, la nueva ilusión de Piqué tuvo que lidiar con uno de los momentos más incómodos después de que unas personas le pararan por la calle y le comenzaran a cantar la canción de la colombiana, algo que «lleva con estoicismo». Así lo ha revelado Lorena Vázquez en su podcast ‘Mamarazzis’ de ‘El Periódico de Catalunya’.

Las reacciones al tema y estos momentos vividos que están fuera de lugar estarían provocando un gran malestar en la joven, a quien describen como una persona «bastante tímida» y por ello habría tomado la decisión de desaparecer durante un tiempo. Tras el paso de los días, Clara Chía está ahora mucho más tranquila y su relación con Piqué «está bien». La periodista explica que un amigo que tienen en común le habría contado que vio a la joven con el exjugador del FC Barcelona el pasado domingo 15 de enero. En este encuentro, ambos se mostraron de lo más cariñosos: «Los vio relajados, besándose y acariciándose».

Shakira no se esconde

Tras el rotundo éxito de la canción, Shakira, lejos de esconderse, se ha hecho ver más que nunca. Horas después del lanzamiento de la ‘BZRP Music Sessions #53’ reaparecía en sus redes sociales para dar las gracias por la buena acogida que estaba teniendo y aseguraba que era un tema pensado para todas las mujeres. Explicó que su intención al escribir la polémica letra era para ella una forma de desahogo y que mucha gente podría sentirse identificada. «Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración», afirmaba en su perfil de Instagram. Su ex ha preferido tomarse con humor las comparaciones de su canción y ha reaparecido con un reloj Casio o conduciendo un Twingo, intentando demostrar que no le daba tanta importancia.