Chabelita Pantoja ha reaparecido este jueves en su programa, a través de una videollamada, para explicar cómo está viviendo el revuelo mediático que han causado las últimas declaraciones de su hermano, Kiko Rivera, en una revista. La joven, que está en plena época de exámenes, no puede creerse que su hermano haya mostrado tanto odio hacia ella.

Durante las últimas horas, la joven ha recibido muchos mensajes de ánimo y apoyo, lo que le han llevado a pensar que empatiza más con amigos y compañeros de trabajo, incluso con personas desconocidos, que con su propia familia. De hecho, asegura que solo Anabel Pantoja ha sido la que le ha escrito un mensaje en plena polémica.

«Me ha escrito mi prima Anabel, que quiero hablar con ella. Es el mensaje que he recibido. De mi madre no he recibido nada», ha declarado Chabelita. Solo la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con ella en las últimas horas, a sabiendas de cómo lo está pasando por todo lo ocurrido.

Anabel Pantoja le ha escrito un mensaje a Chabelita Pantoja

Y es que Anabel es consciente de que su prima fue la única de la familia que estuvo al lado de ella durante la celebración de su boda con Omar Sánchez en La Graciosa, Canarias, por lo que ha querido mostrarle su apoyo ahora a ella. Lo ha hecho escribiéndole un mensaje y ambas tienen la intención de hablar cara a cara más pronto que tarde para contarse todo lo que les está ocurriendo.

La que no se ha puesto en contacto con ella todavía es su madre, Isabel Pantoja. Consciente de que su madre se habrá enterado de todo, Chabelita espera que se ponga en contacto con ella: «Yo creo que se enterará y no le gustará, porque dice cosas mías personales. Habla de episodios, no nos quiere, ya está. Me emociono porque es increíble que una persona que es tu familia… nunca jamás imaginas que vaya a contar esas cosas para hacerme daño», declara emocionada.

Chabelita Pantoja, hundida por Kiko Rivera

La colaboradora de El programa de Ana Rosa se encuentra en plena época de exámenes de su carrera de Derecho y este golpe de su hermano ha sido recibido por ella con tristeza. «He pasado un día malísimo y hoy estoy intentando centrarme en cosas que tengo pendiente, mañana tengo un examen súper importante», ha declarado Chabelita.

Están siendo unas horas complicadas para Chabelita, que no encuentra calma en medio del revuelo mediático que han provocado las palabras de su hermano: «No tengo la cabeza para pensar en nada, no me puedo concentrar en nada. He recibido mensajes de apoyo de muchas personas, pero mi estado anímicos no es el mejor y necesitaré tiempo para asimilar lo que ha pasado», ha seguido diciendo en una videollamada que ha hecho al programa en el que trabaja.

Kiko Rivera no se ha puesto en contacto con ella

Chabelita Pantoja ha seguido hablando del dolor que ha sentido tras leer la entrevista. Ha asegurado, además, que su hermano no la ha llamado: «No se ha puesto en contacto conmigo, no habla conmigo desde hace muchos meses. No se arrepintió y tampoco me llamó. Si me llama… pienso mucho por qué podría llamarme. Me podría haber llamado ayer. Creo que no cree que lo haya hecho mal, solo cuando le han cerrado las puertas. No sé hasta qué punto son sinceras sus palabras», ha dicho rota.