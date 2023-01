Parecía imposible, pero sucedió. Ni siquiera Íñigo Onieva se puede creer que Tamara Falcó le haya perdonado. Ella estaba encerrada en banda y no quería mirar al pasado, pero tras mucho meditarlo ha decidido darle una segunda oportunidad. Una noticia que ha impactado tanto a los amigos como a las familias de los protagonistas, pero la cual respetan. Así nos lo aseguran fuentes cercanas a la marquesa de Griñón, quien nos insiste en que lo verdaderamente importante de todo esto es que sean felices. «Lo respetamos. Al final es su decisión personal y la apoyaremos siempre. Ella está bien y nosotros solo queremos que Tamara sea feliz», dicen a SEMANA desde el círculo de la aristócrata. La sorpresa es innegable, aunque creen que si ha dado un paso al frente y se ha reconciliado con Íñigo lo habrá meditado lo suficiente.

«Tendrá sus motivos para haber vuelto con él. Estaremos a su lado si eso es lo que le hace feliz», nos asegura. Quien conoce a Tamara de cerca sabe que no es impulsiva y que estos meses han sido especialmente complicados para ella. Aunque se refugió en el trabajo, hay que recordar que de la noche a la mañana vio cómo su compromiso con Íñigo saltó por los aires por una infidelidad que estaba en boca de todo el mundo. Ahora está tranquila, centrada en su vida y procurando mirando poco al pasado, al menos, en lo que respecta a su relación con Íñigo Onieva. «Ella es una mujer muy equilibrada y toma sus propias decisiones», deslizan.

Tamara Falcó empieza el año con el corazón ocupado y el afortunado no es Hugo Arévalo. La hija de Isabel Preysler ha querido ser fiel a sus sentimientos y ha aceptado el perdón de su ex, aunque quiere ir paso a paso. SEMANA puede confirmar por otra fuente que la empresaria «va con pies de plomo» porque no quiere volver a pasarlo mal, eso sí, vivirá su relación ajena a las críticas e importándole solo lo que ella opine. Cabe señalar que la empresaria empezó a ir a terapia hace algún tiempo, siendo con un experto con quien ha tratado sus miedos o inseguridades y con quien ha hablado sobre todo lo sucedido con Íñigo Onieva.

Este último mes ha sido decisivo para que la relación de Íñigo Onieva y Tamara volviera a retomarse. Aunque ella había cerrado la puerta a cal y canto y no estaba dispuesta a hablar con él debido a la profunda decepción que sentía, ahora ha apostado por hacer borrón y cuenta nueva. ¿Funcionará esta vez su historia de amor y serán capaces de mirar tan solo al futuro? Solo el tiempo lo dirá.

Él, por su parte, ya ha sido visto en una alta joyería de Madrid junto a tres personas de su extrema confianza. Justo en los días previos a Reyes, este gesto podría significar que Íñigo está buscando otra joya que afiance de nuevo una relación cuya confianza está herida.