Cindy Crawford está estupenda a sus 56 años. La modelo pasea por las calles de Nueva York como cualquier mortal, de hecho, se ha podido ver a la guapísima estadounidense en las calles de la ciudad de los rascacielos sin una gota de maquillaje y con outfit informal. De este modo, comprobamos que la maniquí apuesta por su versión más natural dentro y fuera de los photocalls y las redes sociales. Rehuyendo de filtros o retoques, Cindy no tiene miedo a mostrar ‘su verdadero yo’ ante cualquiera que pase por su lado. Si bien hace varias décadas fue una de las súper modelos más reconocidas del mundo entero, en la actualidad sigue teniendo un rostro espectacular.

Cindy Crawford tiene una piel cuidada, eso sí, con los signos y líneas de expresión propios de su edad, lo que deja ver que apuesta por la naturalidad. Acepta el paso del tiempo y no duda en mostrarse tal y cómo es también en el universo 2.0, donde en varias ocasiones ha enseñado cómo es nada más levantarse de la cama ya sea a través de un selfie o en vídeos donde se aplica cremas para cuidar su dermis. Tiene una piel al natural con la que reivindica la belleza natural a cualquier edad, gesto sin duda muy aplaudido por todos sus seguidores.

Consta de 71 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las modelos más seguidas de Instagram. Una red social en la que muestra sus rutinas para estar perfecta, sus dotes culinarias, sus vacaciones familiares o parte de su casa, lo cual permite acercarnos mucho más a ella si cabe. Precisamente a través de esta plataforma permite ver cómo se ha valido de los mejores expertos del mundo en belleza (ya sea en piel o cabello) para tener un físico más que envidiable. Trucos que gracias a su genética han logrado ser a lo largo de su vida una de las mujeres más bellas del planeta, según los rankings que se han hecho a lo largo de los años.

Mostrar el rostro sin añadidos se ha convertido en una tendencia que no solo ha seguido Cindy, sino otros muchos famosos. Las imperfecciones dan cercanía y, aunque hay pioneras en este asunto, siempre los usuarios de Internet aplauden que cualquiera se muestre como es. Ya sean las estrías, la celulitis o el acné, da igual lo que se vea, pero que sirva para vernos reflejados en mujeres que creíamos que eran perfectas y que resultan ser como cualquier mortal. Para muchos esta tendencia se ha llegado a transformar en una lucha, ejemplo de ello, Alicia Keys, quien ha seguido aquello del ‘no makeup’. Otras como Sara Carbonero, Anne Igartiburu o Paula Echevarría también han utilizado sus publicaciones para mostrar la realidad que no siempre se ve delante de las cámaras, lo que sirve para ver que la perfección absoluta no existe.