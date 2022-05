Parece que Florencia despierta en Christian Gálvez su lado más romántico, al ser escenario de una de sus novelas más reconocidas, además de una ciudad en la que ha pasado largas temporadas viviendo, casi siempre de la mano de su ex, Almudena Cid, que ahora ha sido sustituida en el corazón del presentador y en sus planes por Patricia Pardo. La presentadora no ha podido encontrar mejor guía para conocer cada rincón de Florencia y es que Christian Gálvez se conoce la región al detalle y ahora juntos buscan generar nuevos recuerdos que hagan de Florencia su particular ciudad del amor, como así se desprende de las imágenes a las que ha tenido acceso en exclusiva SEMANA.