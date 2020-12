El presentador, que dará las Campanadas junto a Sandra Barneda en Cuatro, ha enviado unas bonitas palabras a sus seres queridos. Incluida su mujer, Almudena Cid.

Apenas quedan unas horas para que Christian Gálvez dé las Campanadas junto a Sandra Barneda en Cuatro. Pero antes de que 2020 llegue a su fin, el presentador ha hecho balance de todo lo que ha vivido este año. Por ello ha contado en su cuenta de Instagran quiénes son las «personas que me han cambiado la vida (para bien) este 2020». Porque «todas ellas comparten la admiración que siento por todo lo que son».

La primera persona que destaca Gálvez es Paolo Vasile. El máximo responsable de Telecinco «ha sido el ejemplo más bonito de fidelidad mutua, de transparencia, de respeto mutuo y de observar un futuro en la misma dirección. Cuando da su palabra, la cumple, y le admiro por ello», dice en su post.

Otra de las personas a las que el madrileño ha querido agradecer el papel que tiene en su vida es Alicia Borrachero, «una especie de confidente, una admirada compañera en la sombra, alguien que da sin esperar recibir nada a cambio». De ella subraya: «Tengo muchas conversaciones pendientes con ella, porque cada palabra que pronuncia es una lección de vida». La actriz, emocionada, le ha respondido con unas palabras de agradecimiento. «Christian, querido. Me ha emocionado tanto este mensaje! Es un privilegio ser tu amiga y aprender de ti, de tu pura luz y alegría sincera. Que el 2021 nos junte más 🌹🙏».

En su lista de personas importantes hay amigos como Héctor Sánchez, quien «ha sido ese compañero de batalla que siempre he querido tener a mi lado. Un best buddy en toda regla. Cada minuto que pasa entre nosotros vale por mil, y no escondemos las ganas que tenemos de trabajar juntos. Le admiro desde el minuto uno. Un genio». También resalta al actor Víctor Parrado, al que considera «un ser de luz, uno de esos superhéroes que no necesitan capa ni mallas ajustadas. Sus poderes son el humor, la emoción, el respeto y el saber escuchar. Parte de mi futuro profesional irá inexorablemente a su lado, porque indudablemente me hace mejor». Incluso tiene unas bonitas palabras para su fisioterapeuta, Diego Chapinal. Una persona que, «a pesar de llevar poco tiempo en mi vida, no ha dejado de creer en mí. Gracias a él, las secuelas de mi lesión de espalda quedan lejos, y ha conseguido ser un gran motivador para que yo creyera en mí mismo».

Por último, y no por ello menos importante, Christian Gálvez halaga públicamente a su esposa, Almudena Cid. «Con Almu», dice, «he vivido los meses más bonitos de nuestra vida. Un confinamiento que nos ha hecho mejores, más fuertes, más unidos. Nos hemos puesto en el lado del otro, nos hemos escuchado más y, lo más importante, hemos afianzado nuestro trabajo en equipo. Juntos somos mejores».

Gálvez conoció a la exgimnasta olímpica en el plató de «Pasapalabra», donde Christian trabajaba como presentador. Fue en este programa donde comenzaron su relación y, desde entonces, no se han separado. «Ligamos. Le mandé un mensajito, otro día la invité a un café… Ella es persona, con P mayúscula. Como diría mi amigo Íker Casillas: yo no soy famoso, yo soy de Móstoles», confesó hace años el de Móstoles.

Enamorado hasta la médula, Christian Gálvez se deshace en elogios cuando habla de su pareja. «Ella es ideal, combatiente, humanitaria. Luminosa, soñadora y vividora. Emocional e intuitiva. Persistente y con capacidad de empuje. Algo mística, sensible, compasiva y sincera. Creativa, sabia y con ganas de conocer aún más», ha señalado en sus redes sociales. «Cada día tiende a infinito junto a ella».

Esta Nochevieja, Christian Gálvez será uno de los rostros conocidos que dé la bienvenida al 2021. Lo hará acompañado de Sandra Barneda desde Gran Canaria, adonde ya se han trasladado ambos presentadores para arrancar motores desde Mediaset con los mejores deseos. Tal y como han adelantado desde Mediaset, «se llevarán a cabo dos retransmisiones distintas para toda España en simulcast en todos los canales del grupo, excepto Boing, que tendrán lugar en la medianoche en horario peninsular y posteriormente en horario insular». La producción se llevará a cabo en colaboración con Fénix Media Audiovisual, la última productora de contenidos integrada este año en Mediterráneo Mediaset España Group.