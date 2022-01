Están siendo tiempos muy complicados para Christian Gálvez, que ha pasado unas Navidades muy diferentes después de su separación con Almudena Cid, con quien estaba más de 15 años juntos. Sin embargo, este no es el único revés al que se ha enfrentado a lo largo de estas últimas semanas. Y es que también ha atravesado un problema de salud que ahora ha desvelado a sus más de 200.000 seguidores. Sus palabras han preocupado y mucho a sus seguidores, quienes se lo han mostrado en la última publicación. «El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró», ha anunciado el popular presentador.

Christian Gálvez ha tenido que pasar por quirófano tras una caída

El popular presentador ha compartido lo ocurrido a través de sus redes sociales: «Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula. Ese día llevaba la camiseta de @toni.kr8s , mi futbolista favorito del @realmadrid . Me la había regalado mi amigo @marcosjimenez_jimenez», ha comenzado anunciando Gálvez, que también se ha enfrentado en estos momentos a su separación con la ex gimnasta. «Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían», ha recordado.

Christian Gálvez ha tenido que tomarse un respiro en el trabajo y quedarse en casa recuperándose, antes de tener que pasar por quirófano. «Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar», ha explicado el popular presentador, que ahora mismo se encuentra recuperándose.

El inesperado regalo que ha recibido el presentador en estos momentos tan duros

Sin embargo, en estos momentos tan complicados que está atravesando se ha llevado una grata sorpresa. Y es que este viernes 14 de enero, la madre de Christian Gálvez ha cumplido años y quien se ha llevado un regalo ha sido él. En esta ocasión ha sido su progenitora quien ha querido sorprender a su hijo con un regalo que él no se esperaba: una nueva camiseta de Toni Kroos, el jugador del Real Madrid. «Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí», cuenta. «He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá ❤️ Feliz cumpleaños», ha sentenciado en su publicación.

Para Christian Gálvez no está siendo fácil este bache de salud, ya que justo ha coincidido con su ruptura con Almudena Cid. Y es que después de más de 10 años casados, el presentador y la que fuera gimnasta olímpica decidieron poner punto y final a una historia de amor que parecía sólida, y de cuyo amor ambos han dado fe en numerosas ocasiones en sus respectivas redes sociales