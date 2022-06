Christian Gálvez es un presentador versátil y lo ha demostrado en diferentes cadenas de televisión, entre otras Telecinco, donde ha trabajado muchos años. Aunque su talento no solo lo ha trasladado a la tele, sino también a la escritura o la radio, siendo este el campo en el que, por el momento, ya no se desarrollará. El periodista deja Cadena 100 y cierra, por tanto, su capítulo en ‘De sábado con Christian Gálvez’, espacio radiofónico que ha presentado durante año y medio. Lo hace por decisión propia y es que se embarca en una nueva aventura profesional con la que está muy ilusionado y que además le quitará mucho tiempo en el futuro.

Christian Gálvez grabó este fin de semana el último programa en esta emisora en la que ha vivido tan buenos momentos y desde la que, por cierto, se ha declarado públicamente a su novia, Patricia Pardo. Sobre esta etapa y sobre lo feliz que ha sido en la radio se ha confesado el comunicador, quien recuerda que ha aprendido infinidad de cosas durante este tiempo. «Quiero dar las gracias por todo lo que aprendí. Cosas tales como que una jerarquía vertical no vale para nada si no hay un respeto horizontal. Comprendí que al miedo no se le combate, porque el miedo somos nosotros. Hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia. Aprendí a ser un poco más amable con mis versiones pasadas, ya que no sabían las cosas que sé ahora. He aprendido a no hacerle caso a ese archivo en mi cabeza titulado “todas las cosas que podrían salir mal”», dice Christian Gálvez.

El de Móstoles (Madrid) guarda a buen recaudo todas las enseñanzas que le ha dejado esta experiencia laboral en la que además ha estado acompañado de su hermana, que ejercía como productora del programa de radio. «Que para ser feliz en la vida, hay que hacer de la perseverancia tu amiga del alma, de la experiencia tu sabia consejera, de la advertencia tu hermana mayor y de la esperanza tu genio guardián. Aprendí a soltar a los que tuvieron que marchar, para hacer espacio a los que debían y querían llegar», añade Christian Gálvez. Ahora comienza un nuevo momento para él, ya que el presentador estará en ‘Esta noche gano yo’, en el que él y Carolina Cerezuela ejercerán de capitanes y donde habrá dos equipos de famosos que lucharán por convertirse en ganadores.

Ahí precisamente es donde Almudena Cid estuvo a punto de trabajar. Tal y como SEMANA te ha contado en exclusiva, la gimnasta olímpica fue una de las posibles concursantes del programa, pero luego rechazó concursar en él. Almudena Cid rechazó ser participante de este espacio de televisión, pero ella ni siquiera sabía que él iba a ser al final el presentador elegido para ‘Esta noche gano yo’. «Al mismo tiempo se estaba decidiendo quién iba a presentar el programa y qué otros famosos iban a concursar. Christian y Almudena estaban cada uno en un proceso, pero puede que ninguno supiera lo del otro», cuentan a este medio.