Susanna Griso ha comentado uno de los temas del día: la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Ha querido hacer referencia a su propia ruptura

Desde que SEMANA publicara en exclusiva la ruptura entre Susanna Griso y su marido, Carles Torras, tras más de 23 años juntos y 3 hijos, la presentadora se ha convertido en el foco de la noticia. Esta publicación salió a la luz justo cuando la periodista se encontraba ya de vacaciones de Navidad y a su regreso a su programa, ‘Espejo Público’, no quiso hablar sobre este tema. La presentadora de Antena 3 se ha mantenido al margen y no ha querido dar ningún detalle sobre este momento tan doloroso que está viviendo. Hasta ahora. Sorprendentemente ha sido la propia Susanna quien ha hecho mención a su separación sin que nadie lo hiciera.

Todo ha sido a raíz de la ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez que el cantante de rancheras confirmó este domingo a golpe de comunicado. Una inesperada noticia que se ha convertido en el tema candente del día y de la que han hablado en el programa presentado por Susanna Griso. De hecho, ella ha querido anunciar el tema con un pequeño chiste donde hablaba sobre su propia separación. «Pilar Vidal hoy tienes mucho que contarnos sobre alguna separación que hoy es noticia y no es la mía, qué bien«, ha sido la divertida reacción con la que daba paso al tema candente del día.

Susanna Griso rompe su silencio sobre su ruptura con Carles Torras

Aunque ya ha pasado casi un mes desde que esta revista publicara la separación con el empresario, Susanna Griso se había mantenido en silencio hasta ahora. Con este gracieta ha querido mostrar su sentido del humor respecto a este tema, que le han puesto en el punto de mira. Además, le ha quitado hierro a su ruptura mostrando una faceta hasta ahora desconocidos para nosotros.

A los colaboradores que se encontraban en el plató les ha pillado por sorpresa esta reacción de la presentadora y todos se han echado a reír a carcajadas cuando Griso ha soltado la frase. Incluso uno de los colaboradores ha soltado «¡Qué liberación!».

Como hemos dicho anteriormente, a Susanna Griso le pilló la publicación de la ruptura de su marido de vacaciones. A su regreso al programa, tras la Navidad, aunque sobre su ruptura no quiso dar detalles, sí que reveló el giro que ha dado su vida en los últimos días. «He vuelto muy sensible, especialmente con los animales, que sepáis que tengo ya dos en casa, cada semana tengo uno nuevo», dijo por aquel entonces Susanna Griso. Sin explicar a qué se ha debe la llegada de este nuevo miembro a la familia, la presentadora sí que contó más detalles sobre su recién llegada mascota. «Dos perros. Una galga y el que tengo en acogida es un pomerania», ha añadido.