Chenoa lleva colaborando con Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde hace años. Este año, en el que además se cumplen 15 años de unión cuyos beneficios serán destinados para la investigación de la lucha contra el cáncer, la cantante no ha faltado a su cita. Junto al resto de embajadoras: Terelu Campos, Marta Sánchez, Ana Locking, Almudena Cid y Virginia Torrecilla, se ha unido para transmitir un mensaje de cariño y apoyo a todas las mujeres y familias que luchan o han luchado para vencer esta oportunidad. Todas ellas han posado en el photocall con el característico pañuelo rosa y, además, han hablado con los medios de comunicación que se han congregado allí, entre los que se encontraba SEMANA.

Este medio ha podido charlar largo y tendido con la cantante de ‘Todo irá bien’ tras unos meses muy convulsos y llenos de amor para ella. Hay que recordar que Chenoa contrajo matrimonio con su ya marido, Miguel, el pasado 17 de junio en una romántica boda en Palma de Mallorca a la que acudieron algunos ‘triunfitos’. Durante la entrevista, la cantante nos ha revelado que, a día de hoy, no está en sus planes tener un hijo. Una pregunta que lleva recibiendo desde hace muchos años. «¿Qué respondo?», dice. «Hay mil formas de ser madre y yo soy madre de muchas cosas que no son hijos. A pesar de que no está en sus planes ser madres, ella adora a los niños, pues se graduó como Educación Infantil. «Yo soy educadora infantil. Me especialicé de 0 a 3 años. Ejercí de educadora y cuidaba a 8 niños para mí y por la noche trabajaba en un casino», ha desvelado.

«Entonces, partiendo de eso, evidentemente cuidando a niños de 4 meses con la baja materna que es hasta donde podía llegar la madre. De tan joven tuve el proceso de una madre primeriza, una madre que ya tiene dos y a mí eso me marcó mucho. Yo vi que había que tener mucho tiempo para cuidar un hijo y decidí, con una experiencia in situ, que no. Desde ahí todo bien», dice. «También me di cuenta que podía tener ese punto materno hacia otro lado. Entonces es lo que hice. He cuidado muchos, no te creas», confiesa entre bromas.

A pesar de que de ha decidido no tener hijos, el marido de Chenoa tiene dos hijas, Alba y Sofía, de su anterior relación, con las que la cantante tiene una excelente relación. «Yo soy madre de mi sobrina y de las hijas de mi pareja y no tengo problema«, confirma. A pesar de que la triunfita ya es una mujer casada, asegura que su vida no ha cambiado mucho en estos meses, aunque confiesa que no le «ha dado tiempo». «Ha sido un camino muy natural. Creo que también hemos pasado por un momento muy malo con la pandemia», ha confesado.