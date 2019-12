6 La sabiduría que otorga la madurez

Con el paso de los años, Chenoa ha aprendido a hacer frente a situaciones complicadas. Esto le ha dado un mayor manejo de la situación cuando era preguntada por sus planes de maternidad en sus apariciones públicas: “Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años”, reconoce.