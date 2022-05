La colaboradora de televisión se ha enfrentado a su mayor miedo: los espacios cerrados, al igual que Toñi Moreno, que fue una de las invitadas del programa anterior. Chelo García Cortés ha sido una de las últimas invitadas a ‘Los miedos de…’, donde se enfrenta a una cueva e incluso a permanecer dentro de un ataúd. Para afrontar este momento cuenta con la ayuda de Sofía Cristo, a quien le dedica unas bonitas palabras de cariño: «No tengo hijos, pero siempre la he considerado como mi niña. Ojalá que sí yo hubiese tenido una hija hubiese sido como Sofía«, dice.

Chelo ha asegurado que su mayor miedo es «la claustrofobia que me da no poder salir de un sitio al que entro, el agobio de los sitios cerrados, pero estoy más tranquila porque estás tú«, le dice a la hija de Bárbara Rey. Al ver su primera parada, que estaba en mitad de la naturaleza, la periodista ha soltado lo siguiente: «Esto es peor que mi encuentro con la Pantoja», dice. Y es que tenía que enfrentarse a un «senderismo con sorpresa». Una prueba que no ha podido terminar: «He sentido ansiedad, me faltaba la respiración. No estoy orgullosa de lo que he hecho porque me ha podido el miedo», ha dicho.

Chelo García Cortés ha hablado de su infancia: de su padre en prisión a su madre en un psiquiátrico

La periodista ha revelado el motivo por el que sufre claustrofobia: «Yo creo que asocio mi miedo a la claustrofobia porque cuando yo tenía conversaciones con mi padre, él por generación había estado preso. Me hablaba de una prisión horrible y de un habitáculo muy pequeño. Él tenía una obsesión terrible con que se enterrara y estuviera vivo. A mí eso me ha producido terror para meterme en los espacios pequeños», recuerda. Sin embargo, su infancia no ha sido fácil. Y es que además de que su padre estuvo en la cárcel, su madre estuvo ingresada en un psiquiátrico.

La segunda parada ha sido en el gabinete de un doctor donde se ha sometido a la hipnosis. En este momento ha revivido sus peores días de la infancia: cuando visitaba a su madre en el psiquiátrico donde se encontraba ingresada. A través de la hipnosis ha revivido esta mala experiencia: «Son unas visitas horribles a un psiquiátrico. Yo sentía terror, miedo porque yo era muy pequeña. Yo no quería nunca entrar a la habitación, yo esperaba en un jardín. Las habitaciones eran cerradas con poca luz. No lo soporto. Para mí todo es un manicomio por eso quiero aire y libertad», recuerda. «Llevo desde los 11 años sufriendo esto. Mi madre se suicido cuando yo tenía esos años. O bien terminas como ella o te enfrentas y luchas», ha dicho completamente rota.