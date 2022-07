Chelo García Cortés continúa recuperándose de su fractura de radio por la que tuvo que ser intervenida. Sin embargo, no ha querido perder la oportunidad de entrar en directo en ‘Sálvame’ para comentar el discurso de Isabel Pantoja sobre el escenario de los conciertos con motivo del Orgullo LGTBI+. Ha querido pronunciarse después de que Paloma García Pelayo desvelase el enfado de la tonadillera: “Yo no he salido de ningún armario”, decía la artista en boca de la periodista. Aunque Chelo describe el gesto de subirse al escenario y pronunciar las palabras que pronunció como “un acto de valentía”, asegura que ahora “tiene que ser consecuente”.

“Me gustó lo que pasó el viernes y además me pareció, ya que aceptaba el premio que se le daba, ya que se ponía y posaba delante de la bandera, la frase pues estaba muy bien”, comenzaba diciendo la colaboradora sobre la que fue su íntima amiga. Sin embargo, Chelo piensa que “a veces se calienta un poquito, no mide sus palabras y cuando tú dices lo que dices es lógico que la gente interprete lo que quiera”. A pesar de esto, cree que la tonadillera “tendría que sentirse orgullosa porque le han dado ese premio, porque durante todos estos años ha tenido el apoyo del colectivo”.

Chelo García Cortés opina sobre el enfado de la tonadillera por las interpretaciones de su discurso

Isabel Pantoja se ha mostrado molesta por las interpretaciones que se han dado de su discurso, ya que algunos señalan que podría haber sido una declaración sobre su condición sexual. Según la colaboradora, “si aceptas el premio las consecuencias son estas. En estos momentos no puedes perjudicar con estas supuestas denuncias la visibilidad que has dado”.

Chelo García Cortés opina que Isabel Pantoja tiene que “ser consecuente, has estado ahí y eres libre de decir lo que quieras y eres libre de callar lo que te dé la gana. Los demás interpretan lo que quieren”. Además, la colaboradora que ha entrado en directo desde su casa, no ha malinterpretado de esta forma el discurso de la que fuera su amiga. Todo lo contrario, ella opina que fue “un acto de valentía salir a ese escenario”.

Por último, la colaboradora de televisión confiesa que la tonadillera “siempre ha jugado muchas cosas que ha vivido como le ha dado la gana y la gente de su alrededor se ha callado”. Al igual que María del Monte presentó en público a su pareja, opina que “cada uno es libre de decir lo que quiera decir en cada momento”, ha sentenciado sobre este tema que tantos titulares y horas de televisión está acaparando. Algo que parece que no le ha gustado del todo a la cantante.