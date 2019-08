4 Obligada a ser intervenida por un injerto

Eso sí, haciendo un alarde de positividad, Chelo García Cortés reconoce que “podría haber sido peor, porque no me he roto nada. Lo que pasa es que este tipo de operaciones de injertos no me gustan nada. Pero tengo que hacerla y la voy a hacer lógicamente para evitar que esa necrosis que se ha originado siga hacia arriba”, sentencia muy a su pesar.