Después de pasar 21 días ingresado por fin hemos tenido noticias de Jesús Mariñas. El periodista ha permanecido las últimas tres semanas en el hospital Ramón y Cajal de Madrid después de ser ingresado de urgencia al encontrarse indispuesto. Enfermo de cáncer, se encuentra mejor, pero aún no ha recibido el alta médica. Su amiga Chelo García Cortés ha contado en ‘Sálvame‘ cómo se encuentra.

«Jesús y yo formamos parte de una generación que luchamos por la vida, por seguir en activo. Hablé con él ayer. Cuando vi su foto en Instagram he ido a verle. He ido y hemos quedado en vernos la semana que viene. Hemos estado recordando nuestra vida porque nos conocemos desde el año 74, que yo llegué a Barcelona», ha contado la periodista. «Mariñas es mucho Mariñas, siempre. No está protestón, se deja querer».

«Me gustaría llegar a tener la fuerza mental que tú tienes»

«Puedo decir que Jesús tiene a la mejor persona que puede tener», continuaba, haciendo referencia a Elio, pareja del gallego. «Lo cuida, lo mima, lo regaña…. Elio es una lección de apoyo, de amor y de cariño y está pendiente de todos los amigos que lo rodean».

A continuación le ha mandado un emotivo mensaje a su compañero: «Suso, estamos todos contigo. Me gustaría llegar a tener la fuerza mental que tú tienes. Todo mi cariño y todo mi amor». También ha contado que Jesús Mariñas «sigue escribiendo y está obsesionado con sus crónicas. Ayer lo estuvo viendo Lola Herrera, que es una grande del teatro. Va a escribir sobre ella. Estamos hablando de esas personas que mentalmente pueden con todos nosotros».

«Él quiere seguir trabajando y me ha propuesto una cosa. Quiere ir en septiembre a Nueva York, quiere repetir el viaje que hicimos Elio, Marta él y yo a Nueva York. Mariñas estuvo en mi boda. Marta invitó también a Elio y él, con su discreción, no quiso estar», ha señalado. «Para mí Jesús es un maestro, puedes estar de acuerdo o no con él, pero ha sido un tío con mucho valor».

Queda claro que Chelo quiere y admira a su colega de profesión, al que desea una pronta recuperación: «Espero que Jesús tarde mucho en dejar de estar con nosotros, pero Elio me va a tener siempre, solo por cómo está haciendo las cosas».

El pasado jueves, Elio Valderrama, marido de Jesús Mariñas, publicaba unas fotos de su pareja desde la habitación del hospital. Las imágenes muestran a un Mariñas desmejorado, pero sonriente y sin perder el ánimo. Ese día, el 21 de abril, el periodista del corazón celebraba su cumpleaños en el centro sanitario, aunque con un montón de felicitaciones en su

Jesús Mariñas tuvo que ser ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid debido a problemas derivados del cáncer de vejiga que padece. Al parecer, una de las pastillas que toma como tratamiento para paliar esta dolencia le habrían producido efectos secundarios y por este motivo tuvo que ser trasladado de manera inmediata hasta el centro hospitalario donde todavía permanece. A lo largo de estos días, han sido muchos amigos y compañeros de profesión los que han visitado al de Coruña en el hospital para visitarlo en tan delicados momentos.

Te interesará saber...