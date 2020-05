Este sábado, Kiko Matamoros se enfrentó al famoso PoliDeluxe y habló de Chelo García Cortés con adjetivos como «Hiena, cobarde, profanadora de tumbas o vende humos«. Algo que no sentó nada bien a la colaboradora por lo que tomó la decisión de levantarse y marcharse del plató, en el que también se encontraba tras montar en cólera y tener una fuerte discusión con Matamoros. Este lunes, todavía afectada por lo que había ocurrido y enfadada por la situación, Chelo entró en una videollamada en ‘Sálvame’ para seguir comentando todo lo que ocurrió el pasado sábado.

Marta Roca se coló en la videollamada de Chelo García Cortés

En esta ocasión, el enfrentamiento no lo tenía con Kiko sino en casa, con su mujer Marta Roca. Son contadas las ocasiones que Marta ha aparecido en televisión. Comenzó a hacerlo de manera más asidua cuando la colaboradora participó en ‘Sálvame’. Si antes se había mantenido en un discreto segundo plano, ahora ha reaparecido en diferentes momentos. Como este lunes, que se colaba en la videollamada que Chelo tenía con el programa en el que colabora, algo que no estaba sentando nada bien a la propia Chelo, que incluso amenazó con colgar la llamada.

Durante toda la videollamada de Chelo con el programa, Marta se colaba, algo que no estaba haciendo ni pizca de gracia a la colaboradora, quien no paraba de pedirle, por favor, que desapareciera de delante de la cámara. Chelo García Cortés y Kiko Matamoros estaban hablando de lo que ocurrió el sábado, hasta que Carlota Corredera anunció que tenía que despedirla. Antes de marcharse, la colaboradora aseguró que su mujer quería saludarla a través de la videollamada, solo un momento.

Marta también quiso hablar con Carlota Corredera

En la conexión de Marta con Carlota, a Chelo García Cortés se le podía notar que se sentía incómoda por la situación. «Esto es surrealista. Kiko eres estupendo tío. Tienes un morro que te lo pisas», asegura riéndose por la situación y bajo la atenta mirada de su pareja, que ya se mostraba algo más tranquila con Marta después del encontronazo al comienzo de la conexión en el que incluso le espetó: «Que te vayas». Tras ese momento tenso, ambos se mostraron de lo más cariñosa, pues en el momento que Marta conectó con Carlota, esta la tenía completamente abrazada y dándole mimos por el complicado momento que habían vivido antes.

Hace unos días, Chelo habló con SEMANA y nos contó cómo estaba llevando el confinamiento en casa: «Me encuentro muy bien, sobre todo físicamente. No me he hecho ninguna prueba para saber si tengo el coronavirus, pero aquí estamos. Los primeros días lo lleve mejor, aunque preocupada por la situación del país. Me encuentro en una casa privilegiada al lado de la playa, con mi mujer y mi perrita, y aunque hay días que reconozco que me subo por las paredes, no he caído en depresión. No soy como María Patiño que hace deporte todos los días».

Hace unos días mantuvo una conversación con SEMANA

En dicha conversación, también habló cómo estaba viviendo este encierro y estar 24 horas junto a su pareja Marta, con quien este lunes tuvo un enfrentamiento en pleno directo: «Mi pareja Marta lo ha pasado peor porque aguantarme 24 horas tampoco es tan fácil, he hecho verdaderos esfuerzos para hacerle el confinamiento más ameno. Hemos tenido algunas discusiones como es lógico, pero todo ha ido genial. Ella es mucho más paciente que yo y creo que lo hemos llevado mejor de lo que pensábamos», dijo por aquel entonces.

También quiso hablar de uno de los temas que más polémica y cola ha tenido desde hace unos años, su relación con Isabel Pantoja. Chelo García Cortés quiso recordar con los lectores de SEMANA cómo fue su reencuentro con la tonadillera el pasado año en ‘Supervivientes’: «Te confieso que hacía años yo ya hablaba con ella de supervivientes y las dos, por nuestra cuenta, comentábamos que era algo que queríamos vivir. Lo que no sabíamos ninguna es que al final íbamos a vivirlo y encima juntas. Recuerdo que cuando me confirmaron que iba a `Supervivientes´ yo no sabía que ella estaba negociando, y le mandé un mensaje diciéndole que me hubiera gustado verla antes de irme, y ella me deseó mucha suerte, sabiendo que también estaría. Te prometo que no sabía nada. Ella guardo muy bien el secreto».

«Hemos hablado constantemente por WhatsApp y nos hemos encontrado en la tele. Lo que pasa es que ella estaba en un camerino grabando el programa que todavía no se ha estrenado. Lo que pasa es que no hace falta que esto pase delante de cámaras, aunque eso no quiere decir que nos podáis volver a ver juntas algún día», aseguró también.