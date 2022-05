La Sálvame Fashion Week ha vuelto a dejar otro damnificado. La mala suerte vuelve a tocar la puerta de los colaboradores y es que este miércoles sufrió nada más empezar la gala una caída Chelo García Cortés. La tertuliana se ha roto el radio, tal y como ella misma ha confirmado, siendo instantes después de su patinazo cuando acudió al hospital de La Luz. Los médicos la han escayolado justo un mes después de fracturarse el mismo hueso al caerse en su casa. Ahora le toca descansar, pero ¿cómo se encuentra ella? Al parecer tiene dolores y le cuesta mucho ser optimista después de este resbalón que terminó de la peor manera esperada.

Vídeo: Europa Press

Este accidente llega semanas después de que su compañera de programa, Belén Esteban, se rompiera la tibia y el peroné en ‘Sálvame’. Lo que parecía una caída sin importancia, terminó en operación y en continuas curas al aparecer en su tobillo varias heridas que costaban que cicatrizara por su diabetes. «Se me ha parado la vida», dijo muy apenada. Tal era su desosiego que incluso se disculpó por no responder ni a llamadas ni a mensajes de sus amigos o familia, quienes estaban muy preocupados por su situación no solo física, sino también por su estado anímico.