Chelo García Cortés está atravesando un complicado momento tras la muerte de Antonio Tapia, un reconocido cirujano que falleció este martes 24 de enero. El médico estético fue uno de los pioneros en el mundo de la cirugía estética y por sus manos han pasado reconocidas personalidades. Una de sus grandes amigas era Chelo, que este miércoles se ha roto en directo al recordarlo y ha querido mandarle un emotivo mensaje tanto a él como a su viuda, quien también es muy amiga de ella. A mitad de programa y con la voz entrecortada, ha interrumpido a Jorge Javier Vázquez para mandar un mensaje en directo.

«Quería pedirte un favor. Quiero darle un beso a la familia de Antonio Tapia porque ayer murió Antonio en Barcelona y uno de los motivos de la flema que tengo es de aguantar el tipo como puedo. Marmen, va por ti y por Antonio«, ha comenzado diciendo entre lágrimas y visiblemente afectada por la muerte de su amigo. Jorge ha querido hacer hincapié en lo buen profesional que era Antonio. «Es un cirujano plástico muy bueno y reconocidísimo. Es de los grandes de la cirugía estética y plástica. Él empezó como cirujano reparador. Yo lo conozco desde el año 1976 y es un ejemplo de amigo», le respondía una Chelo García Cortés completamente derrotada.

Chelo García Cortés ha recordado a su amigo en directo: «Es de los amigos eternos»

La colaboradora de televisión ha continuado hablando sobre su relación con el fallecido: «La familia biológica no la eliges porque es tu familia pero yo siempre he dicho que la familia que tú creas con tu pareja o con los amigos, sí. Yo siempre he dicho que Antonio es como mi hermano. Es un poquito más mayor que yo. Él iba a hacer ahora en junio 81 años. A ver es de los amigos eternos, yo he sido cómplice en muchas cosas y sobre todo, tanto Marta como yo, nos hemos sentidos siempre metidos en su familia«, ha recordado.

Chelo García Cortés ha revelado que este martes se desplazó hasta Barcelona para estar presente en el último adiós a Antonio Tapia: «Ayer hicimos después del Skype, que yo estaba un poco fastidiada, hicimos una cenita en un restaurante de Castelldefels donde comíamos siempre con Antonio el día de Navidad. Y, bueno, es una forma de decirle «hasta pronto amigo. Espéranos«», decía. «Hay algo de lo que puedo presumir y presumo. Tengo pocos amigos pero los que tengo, de verdad, no tienen nada que ver con Belén ni con Gustavo», dice haciendo referencia a las polémicas en torno al universo ‘Sálvame’.

La colaboradora de televisión ha compartido una bonita imagen junto a él

Además de despedirse públicamente a través del programa en el que colabora, la periodista también lo ha hecho a través de las redes sociales. Ha compartido una bonita fotografía en que la que aparece ella y Antonio de espaldas sentados en un banco y están disfrutando de un atardecer. Junto a la instantánea ha escrito lo siguiente: «Mi amigo, mi cómplice, mi hermano del alma. Tu banco está vacío esperando que podamos volver a ver el mar contigo. Te quiero infinito. Me duele el corazón pero se que estás a nuestro lado mi querido Antonio siempre a tu lado y de nuestra rubia favorita tu love Marme Tapia. Amigo descansa y ríe con nosotros. Te Quiero», rezaba su publicación.