‘La Reina del Flow’ ha sido una de las series más vistas de Netflix en todo el mundo. De hecho, durante semanas encabezó la lista de las más vistas, un puesto que, sin duda, ha convertido a sus protagonistas en auténticas estrellas. Hablamos de Carolina Ramírez y Carlos Torres, quienes interpretan a Yeimy Montoya y a Charly Flow, una pareja de actores que nunca había roto su silencio en nuestro país. En SEMANA hemos sido los primeros en entrevistarles en un encuentro que promete dar que hablar y que podrás ver si vas corriendo a tu kiosco a por el último número de esta revista. «Algunas fans no entienden que lo nuestro no es real», dicen durante la charla exclusiva con este medio.

En la ficción son una pareja colombiana de cantantes, cuya historia pasa por puntos truculentos, donde incluso hay momentos que se ven empañados por la cárcel o la deslealtad. Y son tan buenos en su trabajo que hay fans para quienes es muy difícil imaginar que lo que pasa en la pequeña pantalla no sucede del mismo modo en la vida real. Así nos lo cuentan ambos durante una sesión de fotos que te dejará boquiabierto y que, por supuesto, no deberías perderte. En ella, Yeimy y Charly derrochan complicidad, un sentimiento sobre el que no dudan en profundizar en SEMANA, ya que en más de una ocasión se ha dado por hecho que existe una relación entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? Sin dudarlo ni un instante, Yeimy y Carlos hablan de la bonita amistad que les une y, por primera vez, cuentan cómo ha sido de duro para sus respectivas familias que se les relacionara sentimentalmente.

Además, en el interior de SEMANA, Carlos cuenta la surrealista experiencia que vivió con una fan, responden a la gran pregunta de si habrá o no tercera temporada de la serie y cuentan los escollos que se encontraron en el camino durante las grabaciones de ‘La Reina del Flow’. El camino no ha sido para ellos fácil, pero sin duda ha merecido la pena, pues han probado las mieles del éxito desde que esta serie conquistara a millones de espectadores. Han batido récord y han sido muchos los que incapaces de despegarse del televisor querían saber más acerca de estos actores que tanto talento poseen delante y detrás de las cámaras. Precisamente para saciar la curiosidad de sus seguidores, SEMANA se ha reunido con ellos en un hotel de Madrid, donde hemos hablado largo y tendido de su pasado, presente y futuro y es que tienen muchos planes por delante.

