12 Mejora la relación entre Dulce e Isa

Tras sufrir un ligero bache en su relación, Isa Pantoja y la que fuera su niñera han retomado la buena sintonía. Su desencuentro en ‘Sábado Deluxe’ fue muy sorprendente, sobre todo por las declaraciones de Chabelita: «Que no se te olvide que mi madre es mi madre y que yo también tengo carácter. Me estás jodiendo, voy a tener que dar la razón a mi madre. Conmigo ahora no cuentes, y me duele muchísimo».