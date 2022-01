Una de las noticias bomba de este fin de semana ha sido la separación de Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Una noticia que salía a la luz hace unas horas y que la propia sobrina de Isabel Pantoja confirmaba en la tarde del lunes en ‘Sálvame’. La sevillana daba la cara y se enfrentaba a su programa más complicado asegurando que había sido ella quien había tomado la decisión de romper su matrimonio tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en una romántica boda en La Graciosa. Poco tiempo después de que Anabel confirmara la triste noticia, su prima, Chabelita Pantoja, reaparecía y hablaba de esta separación: «A mí me ha pillado por sorpresa. Yo no sabía nada», confirmaba.

La hija de Isabel Pantoja confiesa que no era conocedora de la separación de su prima

Chabelita Pantoja ha entrado en directo en ‘Ya son las ocho’, programa en el que colabora. Ha hablado largo y tendido sobre la ruptura de su prima, asegurando que ella no sabía nada: «Sí que es verdad que Anabel intentó hablar conmigo la semana pasada. Suponía que era algo importante. Cuando ha salido la noticia supe sin preguntarle que era lo que me tenía que contar», ha contado. La hija de la tonadillera asegura que le «da mucha pena que se haya roto la relación».

La joven, que está inmersa en sus exámenes universitarios, ha hecho hincapié en lo difícil que fue gestionar todo sobre su enlace: «Sobre todo después de haber pasado la boda, que fue una semana bastante complicada para Anabel. Además de la pérdida de mi abuela, también se juntaron muchas cosas. En el momento de la boda, yo la vi muy agobiada y no la vi disfrutando al cien por cien», ha contado. Sin embargo, no era conocedora de que su relación no estaba pasando por su mejor momento: «Pero no sé si eso tiene algo que ver con que ya no estaba bien con Omar. Yo lo relacioné con todo lo que había pasado y las ganas que tenía ella de que saliera la boda adelante pero todas las complicaciones que había tenido».

Chabelita Pantoja recuerda el paso de Omar Sánchez por ‘Supervivientes’

La hija de la tonadillera asegura que el agobio que tenía Anabel, «era por todo lo que había pasado esa semana pero nunca pensé que era porque no estaba bien con Omar». Sin embargo, también ha echado la vista hacia atrás y ha recordado el paso de El Negro por ‘Supervivientes’: «De todas maneras yo creo que cuando ella se separó de Omar para ir ‘Supervivientes’ lo pasó muy mal las primeras semanas pero después se dio cuenta de que estaba bien sin él. Yo creo que cuando tu pareja se va a un reality puedes salir más y tener más vida social pero otra cosa es que averigües que eres feliz estando así o que ya no necesitas a esa persona en tu vida. Eso es lo que creo que le ha pasado a ella», ha sentenciado al respecto.