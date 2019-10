Chabelita Pantoja siempre se muestra tal y como es. La joven sigue siendo una de las colaboradoras de ‘El programa de AR’, donde no solo opina sobre los temas que se tratan durante el club social, sino que también tiene que hablar de todo lo que rodea a su familia, el clan Pantoja.

Este miércoles, cuando hablaban de la relación que tiene Kiko Jiménez con la madre de su pareja, Maite Galdeano, Chabelita Pantoja no dudaba en expresar su apoyo a la madre de la colaboradora de televisión. «Entiendo que no le guste Kiko actualmente. Sofía al final hará lo que quiera. «Entonces tú justificas a una madre cuando ve que le están haciendo daño a su hija», ha comentado Lequio haciendo referencia a la preocupación de Isabel Pantoja por la relación de su hija Isa con Asraf.

La joven quería dejar claro que sí, pero siempre que hubiera pruebas. Después de exponer su opinión, Chabelita Pantoja se ha metido en lo que muchos han creído que es un jardín: «Da la casualidad de que Maite Galdeano no tiene un contrato aquí en Mediaset y no la protegen como a la mía», comentaba, provocando la sorpresa de Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y todos los colaboradores.

Ante la revolución que se ha formado en el plató de televisión, la hija de Isabel Pantoja se ha visto en la necesidad de explicarse bien. «No lo he dicho con mala intención. Es porque tú me estás diciendo, lo mío ha sido demasiado grave y se han dicho cosas muy graves», decía en relación a las acusaciones que se hicieron sobre las imágenes en las que Asraf le cogía del brazo.

Ana Rosa Quintana ha querido volver a la declaración que ha hecho Chabelita sobre el contrato de su madre con Mediaset: «Chabelita, ¿tú crees que tu madre está protegida por Mediaset?», le preguntaba directa. «Creo que hay ciertos temas que no se dicen del todo. En mi caso, cuando se ha hablado de un tema muy fuerte, nadie ha remado a favor. Nadie le daba ni siquiera la presunción de inocencia a una persona por unas imágenes que se habían visto.

«Mi madre ha llamado a esas personas que han hablado y ha dicho lo que ha tenido que decir, y han remado a su favor. Hay ciertas cosas que no se pueden hablar con el tema de mi relación. De otros temas no lo sé. Sí que es verdad que hay veces que he sentido que se protegen a unas personas más que a otras», zanjaba Chabelita.

La presentadora de televisión ha querido en todo momento defender a la cadena y ha querido dejar claro que «aquí no hemos recibido ninguna instrucción».