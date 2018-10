Chabelita y Omar Montes pasan la noche juntos

View this post on Instagram

Supongo que habría que arrepentirse de cosas, pero como es inútil, creo que lo mejor es sacar lecciones de lo que uno ha hecho mal. La vida no tiene vuelta atrás, es rica en experiencias. Estoy apasionadamente a favor de vivir el presente. No tengo la menor nostalgia del pasado, carezco de ella y estoy en contra. Estoy a favor de la memoria. El futuro es una estrategia que se hace alguna gente para vivir a plazos y no vivir el presente. No creo que exista el olvido ni que deba existir… La vida se hace de escombros y de cenizas que siguen ardiendo. . 📸credits @katygarciaf