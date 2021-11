Desde que SEMANA destapara su relación con Bertín Osborne, muchos han cuestionado a Chábeli Navarro. La nueva amiga del presentador, cansada de ser criticada y acusada de oportunista por su vínculo con él. En los últimos días se ha puesto en entredicho su pasado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ el programa de citas de Telecinco en el que alcanzó la fama. Quienes desconfían de los lazos que la unen al artista la han acusado de ser una oportunista, alguien que busca la fama a toda costa. Esto la ha sumido en un profunda tristeza.

La joven «se pasa los días llorando»

La joven cree se le ha vilipendiado por su pasado en ‘MyHyV‘. Se siente mal y, según ha podido saber esta revista, «se pasa los días llorando». Por esto, ha dejado constancia de cómo se siente en sus redes sociales. En ellas ha publicado un post que reza: «Maléfica siempre fue la mala hasta que conocieron su historia». Una frase con la que deja patente lo que piensa del trato que ha recibido desde que esta publicación destapase sus citas con Bertín Osborne.

Chábeli Navarro se siente juzgada sin que nadie conozca los datos suficientes sobre ella. Sostiene que esos juicios que se han hecho sobre su persona son erróneos. Pero, de momento, prefiere mantener silencio. No es el momento aún de revelar quién es verdaderamente, así como de relatar cómo y dónde conoció a Bertín… y cómo surgió la química entre ellos.

Se han dicho tantas cosas sobre ella que no se siente con fuerzas suficientes de defenderse. Por suerte, cuenta con grandes amigas que sí han salido al paso de las críticas y la han arropado públicamente. Es el caso de Amor Romeira, quien ha publicado una dura carta en la que acusa a los detractores de Chábeli de machistas.

«Hoy ha salido publicado en @semana_revista que Bertín Osborne tenía una nueva ilusión. Una joven sevillana llamada Chábeli Navarro», arranca diciendo. «Pues la prensa hoy (@salvameoficial ha ido a por ella sin miramientos y sin conocer su historia. La han juzgado y lapidado al grito de BUSCA FAMA, INTERESADA, MONTAJISTA, MENTIROSA…. Y le han sacado todo su pasado amoroso. Como si eso la denigrara y le restera valor como mujer. Porque una mujer que ha estado con muchos HOMBRES carece de credibilidad», arranca la misiva de la canaria en su perfil de Instagram.

«Chábeli Navarro es víctima del machismo del patriarcado», se ha quejado su amiga Amor Romeira

Por el trato que ha recibido su amiga en televisión, cree que «Chábeli Navarro es víctima del MACHISMO del patriarcado. Chábeli no ha hablado, no ha contado NADA… Pero es la mala, es la trepa, una lagarta». En este sentido, pide que Carlota Corredera «ponga un poco de cordura en éste tema, ya que en su programa tienen una sesión que se llama con M de Mujer. Donde condenan el machismo». Por último, concluye enviando un mensaje de ánimo a la joven: «Tranquila hermana NO ESTÁS SOLA! y yo sé lo que has vivido y lo que estás viviendo. Y hoy ha sido un día duro… pero pa’ lante con todo. CON TODO! 💜💪🏽».

La artista ha destacado que Chábeli Navarro ha participado en programas de la pequeña pantalla como «MyHyV» y «First Dates». También ha resaltado que «tiene un pasado televisivo amoroso con muchos famosos, por lo tanto es una trepa, una montajista y aunque no sepamos su versión, su historia, nos da igual… Como ha hecho televisión, y como ha estado con unos y con otros ES UNA TREPA, UNA LARGARTA, UNA INTERESADA QUE SÓLO QUIERE TELEVISIÓN», añade.