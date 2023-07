Cena de estrellas: Messi y los Beckham comparten velada en Miami

El astro del fútbol Lionel Messi parece estar adaptándose bien a su nueva vida en Miami, gracias en parte al cálido recibimiento de la familia Beckham. En una reciente cena familiar, David Beckham compartió una foto con el breve pero significativo mensaje: "La cena perfecta en familia", escrito en español, un guiño a la lengua materna de Messi.

En una animada velada, Messi fue acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, mientras que la familia Beckham estaba completa con David y Victoria. Sergio Busquets, excompañero de equipo de Messi en el Fútbol Club Barcelona, y su esposa Elena Galera también se unieron al grupo. El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, y su pareja Ale completaron el círculo de amigos.

La cena tuvo lugar en Gekko, un popular restaurante de Miami vinculado al famoso cantante Bad Bunny. Desde su apertura en septiembre de 2022, Gekko ha atraído a numerosas celebridades, desde el cantante J Balvin hasta Kim Kardashian y Eva Longoria. Con su decoración original y su menú de cocina japonesa, el restaurante ha sido el lugar perfecto para que Messi y los Beckham disfruten de una noche de diversión y buena comida.

"Nos encantaría tener a Leo en el Inter de Miami"

Mientras Messi se adapta a su nueva vida en Miami y se prepara para su debut con el Inter Miami, la cena con los Beckham es una clara muestra de la buena sintonía y la estrecha relación de amistad entre las dos familias.

Ya en el 2019, cuando estaba todavía en el Barcelona, David Beckham dijo al padre del futbolista: "Todavía es pronto, pero nos encantaría tener a Leo jugando en el Inter de Miami". Tiempo después, cuando ya estaba casi cerrado el acuerdo, dijo sobre Leo Messi: "Leo vio que no solo podía cambiar la cara del fútbol en este país, podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que en Miami y teniendo a todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo".

Pero no todo son alegrías para los Beckham. Los vecinos de su mansión han empezado una guerra contra ellos porque ya no aguantan más las obras que están haciendo en su casa. Obras que, por otra parte, parece que no acaban nunca. Ahora les ha dado por hacer un invernadero y una nueva carretera de acceso directo a su mansión que está valorada en 14 millones de euros. Según se asegura en el diario The Sun, al parecer la pareja habría presionado a las autoridades locales para que aprueben el proyecto.