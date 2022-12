Celine Dion ha cancelado sus actuaciones que tenía agendadas para los próximos dos años. La cantante ha dado una triste noticia a sus fans, quienes no podrán disfrutar de su talento sobre el escenario en los conciertos que ya estaban fijados para 2023 y 2024, por cuestiones médicas. Su estado de salud lleva meses preocupando a sus seguidores y es que las últimas informaciones hacían pensar que algo no andaba bien, pero ahora sus sospechas se han visto confirmadas por la propia artista, que ha compartido un vídeo en sus redes sociales para anunciar su retirada momentánea de los escenarios: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y esto no es fácil. Me entristece enormemente tener que decirles que no estaré bien para comenzar mi gira por Europa en febrero. Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para decir nada antes. Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que ha estado pasando”, comenzaba a anunciar Celine Dion.

Vídeo: Instagram

La cantante finalmente ha confesado el duro diagnóstico médico que ha recibido, pues padece un “trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida que afecta a una entre un millón de personas”. Una dura confesión que ha dejado a sus seguidores con el alma sobrecogido, pues ya habían afrontado un retraso de sus espectáculos, fijando su regreso para el próximo mes de febrero, con el que iba a iniciar su ansiada gira por Europa, ‘Courage Tour’. Sin embargo, no podrá ser y es que al menos durante los dos próximos años no tiene pensado subirse al escenario a compartir su portentosa voz. De hecho, lleva sin hacerlo con regularidad desde el pasado 2019, lo que ya hacía sospechar a todos de que algo no andaba bien, pero entendían la necesidad de la artista de guardar silencio al respecto hasta que estuviese preparada para dar el paso.

Celine Dion no tiene capacidad física para afrontar el reto de adentrarse en una gira que la llevaría por distintos rincones de la geografía europea. Su afección neurológica le afecta a todo su cuerpo. El síndrome de la persona rígida, muy raro y difícilmente diagnosticado, se caracteriza por graves episodios de rigidez y espasmos musculares desde el tronco a las extremidades, lo que le imposibilitaría la tarea de cantar y actuar ante su amado público. Se trata de una enfermedad neurológica autoinmune que se considera, por ahora, incurable, de la que no se conoce tampoco a qué es debido, aunque se cree que tiene relación con una hipersensibilidad al ruido y al tacto, lo que provoca sobresaltos y movimientos musculares involuntarios muy molestos a modo de tics nerviosos. Como curiosidad, esta afección está en mayor proporción entre las mujeres que en los hombres.

La enfermedad que obliga a Celine Dion bajarse de los escenarios al menos durante los próximos dos años es autoinmune y ataca directamente al sistema nervioso centrar. Está asociada a otras enfermedades como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa, como así detallan desde el Centro de Investigación de Enfermedades Raras. Aunque es incurable, sí que puede mejorar mediante tratamiento con benzodiacepinas, diazepam, baclofeno o inmunoglobulina intravenosa, por lo que quizá este no sea el final de la carrera de la artista que ha conmocionado a todos con su triste anuncio.