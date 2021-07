Así celebró Antonio David Flores la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Abrazos, lágrimas y emoción, mucha emoción. Así se vivió la final de ‘Supervivientes’ en la que Olga Moreno se alzó como la flamante ganadora de esta última edición. Tras más de tres meses de vibrante concurso en Honduras, la vencedora por fin podrá reencontrarse con los suyos, entre ellos, su marido Antonio David Flores. El ex Guardia Civil se encontraba en el exterior de las instalaciones de Mediaset donde recibió la noticia entre un baño de multitudes.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ se mostraba más que satisfecho por el veredicto de la audiencia. Ataviado con una camiseta en la que se podía leer «Olga es nuestra ganadora» y camuflado bajo una gorra, recibió los abrazos de muchos fans que se congregaron en la zona. No dudó, incluso, en beber a morro de una botella de cava.

También se pronunció ante la prensa con cierto nerviosismo: «Quiero agradecer a toda la marea azul. La marea azul ha hecho que Olga sea esta noche ganadora de ‘Supervivientes’. Orgulloso de mi familia, orgulloso del concurso que ha hecho Olga en ‘Supervivientes’, de los compañeros que han estado con ella durante todo el concurso y en la final. Agradecido a toda España por hacer que gane esta edición». Feliz por ver el apoyo que había recibido su mujer por parte de la audiencia, el malagueño sentenciaba con la siguiente palabras: «No reproches nada porque esa es la gente que ha hecho a Olga ganadora. Respeta para que te respeten. Ese es el principio».

El invitado inesperado

Mientras que Antonio David Flores se reunía en el exterior con los fans de su mujer, la ganadora celebró su victoria en plató junto a los dos hijos mayores de su marido, Rocío y David, fruto de su primer matrimonio con Rocío Carrasco. La presencia de este último fue una auténtica sorpresa para los espectadores, también para la protagonista en cuestión que se quedó atónita al verle. Ambos se fundieron en un tierno abrazo y el joven la felicitaba dándole el siguiente mensaje: «Olga, eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida». Olga Moreno Obrero, la mejor del mundo entero”.

Rocío Flores también protagonizó un emotivo reencuentro con la mujer de su padre en el que no pudo contener las lágrimas de la emoción. Muy nerviosa, abrazó durante largo tiempo a la sevillana. Poco antes de que comenzara la gala, esta le dedicaba este sentido mensaje: «Hasta el final contigo. Ojalá y salgas victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona. Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal. Ojalá yo fuese igual de fuerte que tú».