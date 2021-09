Will Smith respira ya tranquilo, pero se ha llevado uno de los peores sustos de su vida y es que ha visto cómo las llamas amenazaban con devastar su hogar. Concretamente nos referimos a su mansión de más de 42 millones de dólares situado en Los Ángeles, emplazada en la elitista urbanización de Calabasas, donde tienen como vecinos al clan Kardashian entre otras grandes fortunas. El actor, al igual que su esposa, Jada Pinkett, fueron víctimas este lunes del pánico al ver cómo el fuego pretendía destruir por completo su lujosa residencia.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 15:30 horas de la tarde del pasado lunes. Las llamas acariciaron su vivienda y parte de esta fue devorada por completo, aunque por suerte lograron contener el fuego y salvar con ello la integridad de la estructura y los exclusivos bienes que en ella se atesoran. Todo gracias a la inestimable ayuda de los bomberos, que pronto se personaron en la casa de Will Smith y Jada Pinkett, en la que los actores se encontraban afortunadamente, pues fueron ellos los que alertaron de la presencia de un amenazante fuego que prometía convertir en cenizas no solo su inversión inmobiliaria en una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, sino también sus recuerdos.

Will Smith mansion: Fire trucks rush to actor’s Malibu home amid reports of blaze https://t.co/jJPNelPesV pic.twitter.com/JKzOx5zQSC

— Page Six (@PageSix) September 21, 2021