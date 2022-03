Will Smith se convirtió en el protagonista indiscutible de la gala de los Oscar de 2022. Su golpe a Chris Rock acaparó titulares hasta convertirse en viral, siendo muchos los famosos que se pronunciaron acerca de ello. Si bien ninguno justificaba la violencia, lo cierto es que otros muchos criticaron la broma pesada contra la mujer de Will Smith sobre su alopecia, un problema sobre el que ella se ha aquejado públicamente. El actor ha utilizado sus redes sociales para pedir disculpas y gritar al mundo lo arrepentido que se siente por su actitud. «Estoy avergonzado y mi comportamiento no fue el del hombre que quiero ser», ha comenzado diciendo en su cuenta personal de Instagram.

Sus disculpas a Chris Rock

Aunque todavía no conoce las consecuencias que tendrá este hecho para él, ni si la Academia del Cine le retirará su galardón como mejor intérprete, Will Smith es consciente de que la violencia no debería de justificarse nunca. «La violencia, en cualquiera de sus formas, es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche fue inaceptable e indefendible», ha explicado. Además, se ha dirigido a la tercera pata de esta historia, el presentador de la gala al que él le propinó el puñetazo y quien, además, ha revelado que no presentará cargos contra él. «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué», ha expresado Will Smith.

Eso sí, ha contado el motivo por el que se sintió desbordado y por el que sin pensárselo mucho subió al escenario para golpear a Chris Rock. El actor de Hollywood se vio desbordado por la broma de la que estaban siendo testigos millones de personas y reaccionó de la peor manera esperada. «Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», finaliza Will en su última publicación de la red social.

Con el objetivo de evitar las críticas y que esta polémica acabe cuanto antes, el actor de ‘Men in Black’ ha desactivado los comentarios en su post. Sabe que su actitud «empañó» una noche muy especial para él y su familia, una gala en la que su talento como actor fue premiado instantes después y en la que también pidió perdón a la Academia del Cine. Convertido en Trending Topic desde el domingo, muchos dudaron en un principio de la veracidad de su bofetada, aunque finalmente los hechos han demostrado que era cierta.

Pero, ¿qué sucedió para que Will Smith estallara de este modo? Todo comenzó cuando el cómico comparó a modo de chanza el rapado que luce Jada con el que en su día lució Demi Moore en la película ‘Teniente O’Neil’. Una broma que sentó fatal a Jada, pues desde el año 2018 sufre un trastorno autoinmune de alopecia que ha provocado en ella muchas inseguridades. «Fue aterrador cuando comenzó. Estaba en la ducha un día y luego vi puñados de mi cabello en mis manos. Fue uno de los momentos en mi vida que estaba literalmente temblando de miedo», dijo en su momento.