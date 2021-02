Nicky Jam no siempre ha tenido una vida idílica y perfecta de la que ahora puede presumir en sus redes sociales, en la que tiene millones de seguidores.

Nicky Jam cuenta con cerca de 40 millones de seguidores en Instagram, es uno de los artistas a nivel internacional que más éxito está cosechando en los últimos años y en cada uno de sus conciertos cuelga el cartel de ‘entradas agotadas’. A pesar de esto, no siempre ha tenido una vida idílica y perfecta de la que ahora puede presumir en sus redes sociales. Su bajada a los infiernos por culpa de las drogas y su paso por la cárcel se plasmaron en una serie que se emitió en Netflix bajo el nombre de «Nicky Jam: El ganador».

Nicky Jam realizó una serie autobiográfica para concienciar a los jóvenes

Una serie documental de la vida de la estrella internacional que él mismo aseguró que la única intención era ahondar en los jóvenes y en intentar evitar que estos tomen malas decisiones, algo que él mismo sí que hizo. «La intención era que la historia tocara a la juventud. Fue muy gráfico para que la gente viera del boquete del que salí. Si lo hacía bonito, los jóvenes no se identificarían. Este año cumplo 10 años limpio de las drogas y el alcohol. Sé que no es normal que la gente hable de esas cosas aquí, pero es mi historia«, explicaba hace un par de años Nicky Jam a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

El artista comenzó en el mundo de la música muy joven (con 14 años conoce a Daddy Yankee y crean un grupo musical). El éxito estaba a la vuelta de la esquina y no supo gestionarlo. «Mucha fama me llegó a una temprana edad y no supe aprovecharla… Muchas irresponsabilidades”, contó en una entrevista. Nicky Jam comenzó a consumir sustancias nocivas, lo que hace que comience a enemistarse con Daddy Yankee ya que este intentaba sacarle del mundo de las drogas mientras que Nicky no veía el problema que tenía encima. Esta relación se rompe y mientras que Yankee consigue un gran éxito, Nicky baja a los infiernos por culpa de las drogas y cae en una profunda depresión.

Nicky Jam acaba en la cárcel por conducir un coche robado

Los problemas para el colombiano no quedaron ahí. Tras estar inmerso en las drogas y en una profunda depresión, posteriormente fue detenido por la policía de Puerto Rico por conducir un coche con denuncia de robo. Esto hizo que fuera enviado a prisión durante. “Estuve hasta en la cárcel, estuve en los peores momentos de mi vida. Tuve un momento muy oscuro donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar mi música”, explicaba Nicky Jam en el 2017 para un medio colombiano.

A su salida de la cárcel, Nicky Jam toma una drástica decisión y viaja hasta Puerto Rico para encerrarse en una habitación para superar el síndrome de abstinencia. A su salida, mucho más calmado, Daddy Yankee le puede a dar una oportunidad en 2012 y su vida comienza a recomponerse.

«Cuando lo estás dejando tiemblas de frío», explicó Nicky

El cantante de reggaeton ha contado en más de una ocasión lo difícil que fue su vida cuando estaba en las drogas: «En Colombia casi muero de una sobredosis. Me volví loco por allá. Fue el momento en el que decidí quitarme del vicio», le contó a Pablo Motos durante su última entrevista. Fue entonces cuando luchó contra el síndrome de abstinencia pero no fue fácil para él: «Cuando lo estás dejando tiemblas de frío, te arropas y sudas y tiritas de calor, te duelen los huesos. Imagina pasar eso tres días seguidos. Hay gente que no lo supera, que se muere. Para mí, mis padres son mis héroes, vivo muy orgulloso de ellos», relató.

Ha roto el compromiso con su novia

Ahora, su vida ha dado un giro de 180 grados y se ha convertido en uno de los artistas internacionales que más éxito ha cosechado con el paso de los años. Mientras en el mundo de la música le va todo muy bien, en cuestiones amorosas las cosas no le funcionan también. En febrero del pasado año le pidió matrimonio a su novia, la modelo Cydney Moreau, tras cuatro meses de relación. A pesar de que parecía que todo iba sobre ruedas, durante las últimas semanas hemos conocido que la pareja ha roto. “No estamos juntos. Tal como salió en el programa El gordo y la flaca, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, aseguró. “Esas cosas pasan muchas veces por allí con gente normal, pero nadie dice nada, pero como yo soy artista, es una catástrofe, un problema”, agregó Nicky Jam en una entrevista con el youtuber Maiky Backstage.